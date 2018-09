Investigan a tres empresarios hortofrutícolas por no pagar a proveedores del género que vendían

Actuación de la Guardia Civil





La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha dado por esclarecidos unos supuestos delitos de insolvencia punible y alzamiento de bienes con los que los presuntos autores --tres responsables de dos empresas hortofrutícolas-- habrían alcanzado un valor de 476.656 euros, y a quienes se acusa de no pagar lo que les correspondía a las personas que les suministraban el género que ellos posteriormente vendían.



Según ha informado este domingo la Benemérita en una nota, los agentes tienen identificadas a las tres personas responsables de las dos empresas y presuntos autores de ambos delitos, si bien no han sido detenidas hasta el momento por encontrarse "en paradero desconocido".



A mediados del pasado mes de agosto, la Guardia Civil recibió varias denuncias acerca de la situación sufrida por diferentes víctimas, quienes, tras entregar sus productos hortofrutícolas en dos empresas del sector para su posterior venta, no obtenían el beneficio económico que les correspondía.



Tras el análisis de la diferente información obtenida de las denuncias, los agentes encargados de la misma distinguieron una misma forma de actuación en la mayoría de los casos.



Así, el nexo entre las denuncias se encuentra en los responsables de dos empresas del sector hortofrutícola, quienes presuntamente se ganaban la confianza de las víctimas para que éstas depositaran sus productos en dichas empresas para su posterior subasta y venta.



Estas empresas obtenían así el género agrícola que vendían después y del que obtenían el beneficio económico, si bien en ningún momento hacían llegar la parte que correspondía a las víctimas, las cuales en repetidas ocasiones se habían entrevistado con los responsables de las empresas, que aseguraban que éstas no tenían problemas de liquidez.



Para seguir dando confianza a los clientes y víctimas, estas personas presuntamente llegaban a facilitar cheques sin fondos e incluso pagarés de imposible cobro, intentando así ocultar la actividad ilícita realizada por los responsables de las empresas, según informa el Instituto Armado.



AFECTADOS



Una vez estudiada la información obtenida, los agentes de la Guardia Civil han confirmado que hasta el momento existen hasta doce personas afectadas, las cuales denuncian un total de 246.753 euros, si bien no se descarta que aumente el número de víctimas, así como el montante económico.



De la misma forma, se ha comprobado que existen tres entidades bancarias afectadas, a las que los presuntos autores de los hechos adeudarían la cantidad de 229.903 euros, dinero resultante de la actividad comercial que realizaban las dos empresas.



La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, en la que no se descarta que aumente el número de víctimas, así como las próximas detenciones de los tres responsables de las empresas como presuntos autores de un delito de insolvencia punible y un delito de alzamiento de bienes.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil han sido remitidas al juzgado correspondiente de la localidad de Berja (Almería).

--EUROPA PRESS--