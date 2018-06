Investigadores internacionales debatirán en la UAL sobre grandes retos medioambientales

Entre este miércoles 13 y el sábado día 16 se celebra en la Universidad de Almería la GRONEN Research Conference como gran evento para el intercambio de investigaciones, experiencias y hallazgos entre casi un centenar de expertos de EEUU, Italia, Inglaterra, Alemania y Australia



Congreso sobre Medio Ambiente

ALMERÍA.- Este Congreso International- GRONEN Research Conference-, con carácter bienal, se centra en el papel de las empresas para hacer frente a los grandes retos medioambientales a los que se enfrentan las sociedades en la actualidad. En él participan algo más de 80 especialistas, entre los que se hay un buen número de académicos e investigadores de gran prestigio mundial en los ámbitos referidos, de la empresa y del medio ambiente. Así, en la GRONEN Research Conference, un espacio de intercambio de investigaciones, experiencias y últimos hallazgos, se dan cita agentes de la más variada procedencia, como Alemania, Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Australia.

Su organización corre a cargo de GRONEN –Group for Research on Organizations and the Natural Environment-, y sus ediciones anteriores han sido celebradas en la universidad alemana de Hamburgo en 2016, en Aalto School of Economics, de Finlandia, en su caso en el año 2014, y en Euromed Business School, en Francia, en 2012. La de la Universidad de Almería se trata de la octava edición, siendo la UAL la anfitriona para generar un espacio de reflexión y análisis. El fin que se ha encomendado para este 2018 es explorar vías que permitan aumentar la relevancia y legitimidad de la investigación sobre medio ambiente y empresa, tanto desde el punto de vista académico y científico como desde el punto de vista profesional.

Con un marcado carácter multidisciplinar de la temática, abre la participación a investigadores de muy distintas disciplinas, así como a los profesionales y a los estudiantes que estén interesados en participar en este espacio de encuentro e intercambio. Los miembros del comité organizador del congreso pertenecen al grupo de investigación ‘Gestión Estratégica y Formas Organizativas’, perteneciente al Campus de Excelencia Internacional CEIA3 de la Universidad de Almería, cuyo Investigador Principal es José Céspedes. En ese sentido cabe resaltar que esta iniciativa ha sido cofinanciada por el propio CEIA3 y por la Universidad de Almería, encontrándose toda la información en www.gronenonline.com/_gronen1/gronen-research-conference-2018.