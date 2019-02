Intervenidos 30 Envases De Semillas De Calabacín En El Puerto





La Guardia Civil ha intervenido 30 envases metálicos de 100 gramos cada uno de semillas de calabacín, instruyendo a la vez la correspondiente acta de aprehensión por "la comisión de una infracción administrativa de contrabando".



El Instituto Armado ha explicado en un comunicado que realiza la actuación durante el transcurso de los controles habituales realizados a vehículos, personas y equipajes que, procedentes de Nador (Marruecos), desembarcan en el puerto de la capital almeriense.



Los agentes, que desarrollan su labor en la zona de reconocimiento del desembarco, inspeccionan los enseres de un viajero vecino de Burriana (Castellón), quien había indicado a los agentes "no tener nada que declarar".



No obstante, los agentes han localizado oculto entre los enseres un total de 30 envases metálicos de 100 gramos cada uno, de semillas de calabacín.



Por ello, se le ha informado de la intervención de la mercancía, por transportarlas ocultas y no declararlo. A continuación, los agentes han intervenido los 30 envases que transportaba el viajero y han instruido la correspondiente acta de aprehensión por "la comisión de una infracción administrativa de contrabando".



Por último, la Guardia Civil de Almería ha advertido "sobre el riesgo de introducir en España semillas no autóctonas sin el correspondiente control fitosanitario" y ha precisado que también "se puedan vulnerar derechos de propiedad intelectual que de forma específica protegen a las semillas".

--EUROPA PRESS--