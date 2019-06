Inspección de Trabajo detecta deficiencias preventivas en el pabellón postal de Correos en Almería

Pabellón postal de Correos en Almería

ALMERÍA.- El pasado mes de noviembre la Sección Sindical del Sindicato SiPcte en Almería denunció ante Inspección de Trabajo la falta de medidas preventivas en materia de seguridad en dicho centro de trabajo de Correos.

Según la resolución de la Inspección de Trabajo en su visita a dicho centro de trabajo los inspectores pudieron comprobar que no existía una evaluación de riesgos ergonómicos siendo esta obligatoria (los principales riesgos ergonómicos están producidos por la adopción de posturas forzadas, la realización de movimientos repetitivos, por la manipulación de cargas y por la aplicación de fuerzas durante la jornada laboral)

También se detectó por parte de Inspección la falta de medidas en la planificación de la actividad preventiva.

Inspección de Trabajo ha requerido a Correos que proceda a ejecutar todas las medidas previstas para subsanar las anomalías y deficiencias observadas en el centro de trabajo además de realizar una evaluación especifica de los riesgos ergonómicos de todos los puestos de trabajo.

SiPcte ha detectado en el Pabellón Postal de Correos de Almería, que además de los riesgos ergonómicos detallados anteriormente, existe un riesgo mayor que se basa en la falta de respeto y consideración debida a la dignidad de los trabajadores y trabajadoras y a no ser discriminados directa o indirectamente por su “afiliación o no a un sindicato”. Artículo 4 del ET 2/2015 de 23 de octubre.

El Sindicato Independiente y Profesional SiPcte no entiende como es posible que en pleno siglo XXI Correos siga racaneando en medidas que afectan a la salud o a la seguridad de su personal.