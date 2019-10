Inquilinos de Chozas de Redondo recurren el desalojo y Ayuntamiento de El Ejido dice que ya no cabe alegación

Imagen del desalojo de un asentamiento





Inquilinos del asentamiento del paraje de Las Chozas de Redondo, en El Ejido (Almería), han presentado recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de desalojo y demolición aprobado en Junta de Gobierno (PP-Vox) para las 120 infraviviendas que aquí se localizan.



La impugnación se produjo el viernes, apenas 48 horas después de agentes de la Policía Local entregasen a los alrededor de 250 moradores el apercibimiento de demolición, lo que provocó que comenzará a computar el plazo de 72 horas dado por el Consistorio para que abandonen sus casas.



El presidente de Cepaim, Juan Miralles, ha trasladado a Europa Press que los trabajadores sociales en la zona están "recogiendo" las notificaciones hechas a los afectados del conocido como asentamiento 'Almericien' de acuerdo que no contempla opción de realojo.



Hace nueve días recibieron la notificación de la orden de ejecución los propietarios de las 120 infraviviendas, en concreto a los diez titulares registrales y catastrales de la finca.



El acuerdo adoptado por junta de Gobierno precisa que los perjudicados podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes a contar del siguiente a aquél en que reciban notificación. A partir de aquí, el recurso se puede considerar rechazado por silencio administrativo una vez transcurra otro mes.



No obstante, desde el Ayuntamiento ejidense han indicado a Europa Press que, para los moradores, "ya no caben alegaciones" ya que las presentaron con anterioridad en el marco de este mismo procedimiento. "Estamos en el punto de notificación personal o por medio de BOE y después solicitud de auto de entrada al juzgado", han señalado.



Según el texto del acuerdo de junta de gobierno, los inquilinos, a partir de la notificación personal, tendrían 72 horas para el "completo" desalojo de las infraviviendas "con sus respectivos útiles y enseres" mientras que los diez propietarios tienen un plazo de 48 horas a contar desde completo desalojo de los moradores y transeúntes para proceder a su costa a la demolición.



La ejecución del desalojo, y el derribo se aprobó, por unanimidad, tras rechazar las alegaciones que presentaron los moradores de las chabolas contra un procedimiento que se inició hace tres meses.



Según el acuerdo, en el polígono 24, parcela 66 del citado paraje se "aprecia" la existencia de un asentamiento con "120 habitáculos autoconstruidos" como chabolas "bajo deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad".



Recoge que estas infraviviendas se encuentran ocupadas por "entre 250 y 300 personas", entre ellas mujeres y niños, que habitan "en una situación de riesgo físico" y señala que "no tendrían derecho de realojo tras el desalojo" al no estar en los supuestos contemplados por los artículos 19 y 21 de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.



El acuerdo de junta de gobierno insta, ante el "inminente riesgo físico", a los moradores de las infraviviendas a que las abandonen en "un plazo de 72 horas, con sus respectivos útiles y enseres" y ordena a los propietarios del suelo a que, en 48 horas después "del completo desalojo de moradores y transeúntes", procedan a su costa a la demolición.



"Los habitáculos, viviendas y chabolas incumplen los requisitos de superficie, número, dimensión y características de piezas habitables", remarca el Ayuntamiento ejidense, que añade que presentan "deficiencias graves de seguridad y salubridad, así como de dotaciones básicas, lo que no se puede subsanar mediante obras de rehabilitación".



Asimismo, les ordena que procedan a la "limpieza y la desinfección" del camino de acceso a la parcela y que, en un plazo de diez días, "piquen, enfosquen y pinten" las fachadas de la decena de viviendas en la zona identificadas con referencias catastrales" con encargo a personal cualificado y bajo supervisión técnica.



Por último, advierte de que, ante un posible incumplimiento, se incoará expediente sancionador con imposición de multa y el Ayuntamiento llevará a cabo lo acordado "todo ello previo auto judicial de entrada en domicilio en su caso".





