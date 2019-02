Inician las obras de adecuación y mejora del laboratorio de Torrecárdenas, gracias a la denuncia de CSIF

• El sindicato presentó ayer un escrito con hasta 16 irregularidades a la Inspección de Trabajo y al Comité de Seguridad Laboral y Salud del hospital universitario



Imagen de las obras

ALMERÍA.- Esta misma mañana han dado comienzo algunos trabajos de adecuación y mejora en el nuevo laboratorio de Torrecárdenas tras la denuncia que ayer, día 7, interpuso CSIF Almería ante la Inspección de Trabajo y también ante el Comité de Seguridad Laboral y Salud del Hospital Universitario, el cual se encontraba en un estado de “importantes e intolerables” riesgos, según recoge la Guía para la Evaluación de Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El sindicato presentó ayer un escrito donde se exponían hasta 16 irregularidades graves, que incurrían en una preocupante situación de inseguridad laboral en el laboratorio del hospital para los más de 140 profesionales que trabajan en estas instalaciones. Según ha podido comprobar el delegado de Prevención y Riesgos Laborales de CSIF en una primera visita a las dependencias tras la denuncia, se están instalando las luces de emergencia del sótano y se están habilitando puertas de emergencias libres de obstáculos.



Asimismo, y tal y como explica el delegado de Prevención y Riesgos Laborales de CSIF, se está reinstalando y habilitando la parte del laboratorio que alberga una de las duchas de emergencia y que, en la denuncia de CSIF, constaba como inutilizada puesto que estaba ubicada en un área de riesgo eléctrico, junto a ordenadores y centrifugadoras. De esta manera, se están acometiendo los trabajos pertinentes para que esta ducha pueda ponerse en marcha en el caso de que sea necesario.

En esta línea, CSIF se muestra satisfecho de que la denuncia del sindicato haya tenido tan pronta respuesta por parte de la Administración y la insta a que estas acciones no se queden sólo ahí y acometan todos los trabajos necesarios para adecuar con las máximas garantías de seguridad y salud las irregularidades del nuevo laboratorio por el bien de los profesionales que desempeñan allí sus funciones. No obstante, CSIF sospecha que si se acometen todas reformas que han sido denunciadas, el laboratorio actual carece del espacio suficiente para ello, por lo que parte de estas instalaciones tendrán que ser albergadas en el almacén ubicado en el sótano.

Con todo, en la denuncia emitida por el sindicato destacaba, entre otras, como principales deficiencias las recogidas en el espacio diáfano del laboratorio donde se mezclan diversos productos como el formol o aldehídos, etc, los cuales producen vapores que aspiran los trabajadores, generándoles picores en los ojos y garganta. El escrito ponía también de manifiesto que en Anatomía Patológica y Microbiología, que debe contar con un nivel de contención biológica 2, se encuentra sin el correspondiente aislamiento, dentro de la zona común del laboratorio, estando además en una zona de continuo paso con el resto de profesionales.



La denuncia especificaba que los profesionales no trabajaban con los cascos homologados y que los extintores no estaban ni normalizados ni ubicados en su señalización o que el laboratorio se encuentra físicamente separado del hospital.



Por otro lado, CSIF también dedica uno de los puntos de la denuncia a la antesala del laboratorio de contención biológico 3, el nivel más alto de protección del Área Biotecnología. Esta dependencia está ocupada por la máquina refrigeradora de las micobacterias (tuberculosis, lepra), centrifugadora y otros materiales, la cual está siendo mal utilizada puesto que los trabajadores se ven obligados a ponerse los equipos de protección individual en estas instalaciones, que sólo deberían emplearse para los cambios dichos equipos que pueden estar contaminados. Además, la ducha de esta dependencia está igualmente inhabilitada por la instalación de esta maquinaria y el riesgo eléctrico. Por último, la zona de descanso de los trabajadores está contigua a este laboratorio de contención biológica 3, compartiendo pasillo con el riesgo que ello conlleva.