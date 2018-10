Huércal de Almería se convierte en la estación de la capital por las obras del soterramiento desde el 14 de noviembre

No tendrá actividd comercial y los billetes se expenderán en la Intermodal y vía on line



El Subdelegado se ha reunido con Adif y los alcaldes de la capital y Huércal de Almería

ALMERÍA.- El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco y el delegado del Gobierno andaluz en Almería, José María Martín, han mantenido hoy en la Subdelegación del Gobierno una reunión con responsables de Adif que ha servido para conocer cómo evolucionan las obras de la futura integración ferroviaria en la zona de El Puche.

El encuentro -al que han asistido también el delegado provincial de Fomento, Juan Sola; el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Almería, Miguel Ángel Castellón y la alcaldesa de Huércal de Almería, Ángeles Castillo- se ha celebrado a instancias del subdelegado del Gobierno, toda vez que la última reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Almería Alta Velocidad tuvo lugar hace cinco meses, a principios del pasado mes de mayo y, desde entonces, se han dado distintos pasos hacia adelante en el proyecto, con el arranque del soterramiento del tren en El Puche como actividad más relevante.

Estos trabajos comenzaron el pasado 17 de octubre y tendrán un plazo de ejecución de 13 meses a contar desde la firma del acta de replanteo el pasado 28 de junio. Su finalización, según se ha apuntado hoy en el encuentro, será coincidente en el tiempo con el corte de tráfico ferroviario previsto por Adif, que obligará a utilizar la estación de tren de Huércal de Almería como punto de trasbordo durante los próximos diez meses. Esta estación no tendrá, en ningún caso, actividad comercial alguna. Es decir, no se expenderán billetes, que seguirán vendiéndose tanto en la Estación Intermodal como vía on line.

Las obras de integración del ferrocarril en la zona de El Puche supondrán la eliminación del paso a nivel mediante el rebaje de la rasante de la vía férrea, la ejecución de un túnel artificial y la construcción de una glorieta en superficie. Se actuará sobre la vía única de ancho convencional en un tramo de 1,1 kilómetros, entre los puntos kilométricos 247/500 y 248/653 de la línea Linares-Baeza-Almería.

Estos trabajos constituyen la primera fase de las obras incluidas en el estudio informativo “Integración Urbana y adaptación a altas prestaciones de la red ferroviaria de Almería” que debe redactar Adif. Raimundo Angosto, subdirector de Construcciones del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, asistente al encuentro, ha señalado que toda la documentación “está ya lista” para que la licitación de la redacción del proyecto se publique en el BOE en próximas fechas.

Según decidió la Sociedad Almería Alta Velocidad el pasado 10 de mayo, fecha en la que se reunió por última vez su Consejo de Administración, la segunda fase del soterramiento consistirá en la prolongación del tramo de acceso soterrado hasta la Avenida del Mediterráneo y su conexión con la nueva estación intermodal. Esta tendría vías y andenes en superficie, adaptadas a los nuevos tráficos de Alta Velocidad, dando continuidad así a la integración en la zona de El Puche. La propuesta, que incorpora los costes ya comprometidos del soterramiento de El Puche y del tramo del Río Andarax-El Puche, así como los costes de urbanización, asciende a 273 millones de euros (IVA incluido).

En el encuentro, que ha contado también con la presencia de Alejandro Martínez Castro, director de la obra del soterramiento en El Puche, se ha señalado la necesidad de que se avance en el cumplimiento de fechas por parte de todas las administraciones para que en 2023, fecha comprometida por Adif para la finalización de las obras de la línea de alta velocidad Murcia-Almería, la llegada del Corredor Mediterráneo a una nueva estación intermodal en la capital sea una realidad.

Tras el encuentro, los asistentes a la reunión han visitado las obras del soterramiento del tren en El Puche y los trabajos de adecuación que se están realizando en la estación de tren de Huércal de Almería, que deberá estar plenamente operativa a partir del próximo 14 de noviembre.