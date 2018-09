Huércal de Almería ha reclamado en 3 años a propietarios de 170 solares su limpieza y desbroce

Solar desatendido en Huércal de Almería

HUÉRCAL DE ALMERÍA.- En la actualidad el ayuntamiento huercalense mantiene abiertos y activos un total de 60 expedientes, cada uno en distintas fases de resolución administrativa. El proceso de estos expedientes suele ser tedioso y largo, ya que en ocasiones los titulares de los terrenos no responden a los distintos requerimientos que se les realiza, bien intencionadamente para no asumir costes de acondicionamiento o por la dificultad de localizarles al no haber notificado cambios de dirección o de titularidad de dichos terrenos.

Desde el ayuntamiento se trata de hacer cumplir a los vecinos con la normativa de aplicación en los procedimientos de Orden de Ejecución de Obras de Conservación y mejora, que dice que “los propietarios de terrenos, urbanizaciones , edificaciones y carteles deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato público”, la Ordenanza Municipal sobre Construcciones y Obras, y la Ordenanza Urbanística sobre Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificaciones en el término municipal de Huércal de Almería.

En una minoría de casos se llega a imponer una multa coercitiva como medida de presión administrativa.

En caso de que los propietarios de los solares no atiendan la demanda, el Consistorio puede ejecutar en última instancia de forma subsidiaria para prevenir incendios y garantizar la salubridad, ha manifestado el concejal de Urbanismo que es también el alcalde de la localidad, Ismael Torres, que quiere recordar a los vecinos la importancia de su colaboración en esta cuestión.

Solares conflictivos

Este tipo de trámites a veces se tornan más arduos y se dilatan en el tiempo por no poder entregar notificaciones, pérdida de tiempo en labores de investigación intentando averiguar de quién es la propiedad del solar en cuestión, problemas a la hora de asignar la herencia de ese terreno y una extensa casuística, lo que genera una percepción entre los vecinos de inacción por parte de las autoridades.

En la actualidad existen varios terrenos que está costando resolver desde las dependencias del ayuntamiento, como el solar de la C/ Tórtola, otro en la urbanización Club de Tenis o el de la entrada al barrio El Cercado en la carretera hacia Almería.

“Tratamos de prevenir incendios que pueden producirse en cualquier momento por la abundancia de hierbas secas y matorral, y también con el fin de garantizar la salubridad, seguridad y calidad medioambiental para las personas que viven cerca de esos solares’ afirma el regidor Ismael Torres.