Hospitalizado un niño herido tras ser succionado en una piscina de un parque acuático de Roquetas

Hospital Torrecárdenas





Un niño de nueve años permanece hospitalizado desde hace tres días en el Hospital Torrecárdenas de Almería tras las heridas que sufrió en el parque acuático de Roquetas de Mar (Almería), donde fue succionado por uno de los sumideros de una de las piscinas hasta que la instalación fue desconectada, lo que le ha ocasionado importantes heridas en uno de los glúteos.



Según ha explicado a Europa Press el padre del menor, los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, cuando el niño, junto con el resto de la familia habían acudido al parque a pasar una jornada de ocio, de modo que sobre las 18,10 horas, cuando el menor salía de una de las piscinas pegado a uno de los muros, fue succionado por un conducto.



Ante los gritos del pequeño, su padre fue el primero en acudir en su ayuda para intentar sacarlo de allí, para lo que fue auxiliado por uno de los socorristas, aunque no consiguieron despegarlo hasta que no se pararon los motores en torno a diez minutos después, según el relato familiar.



El niño, que llegó a perder el conocimiento en varios momentos, fue llevado por su progenitor a la enfermería del recinto mientras que, junto a la madre, pedían que se llamara a una ambulancia. Fue el padre del menor el que además se encargó de dar aviso a la Policía Local de Roquetas para que acudiera al parque, ya que no consiguió contactar con ningún responsable, según su versión.



Así, y tras haber sido evacuado al Hospital Torrecárdenas de Almería, el pequeño sigue ingresado en planta, pendiente de su evolución a base de antiinflamatorios y calmantes dado el estado del glúteo, aún muy hinchado y con severos hematomas que impiden que, de momento, pueda ser explorado mediante una ecografía.



Igualmente, la familia ha asegurado que desde que sucedieron los hechos, la dirección de Mario Park no se ha puesto en contacto con ellos ni a través de su representante legal, mediante el cual denunciarán los hechos para que se depuren responsabilidades.





