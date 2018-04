Hospitalizada una mujer de 54 años tras ser arrollada por una máquina barredora en Almería

Una mujer de 54 años de edad ha sido hospitalizada este lunes tras haber sido arrollada por una máquina barredora del servicio municipal de limpieza de Almería cuando se disponía a cruzar la calzada, de manera que ha resultado herida aunque con carácter leve.



Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía y del 061 han indicado que los hechos han tenido lugar sobre las 9,50 horas en la calle Altamira en confluencia con la calle Doctor Giménez Cangargüelles, cuando la mujer se disponía a cruzar la calle y habría golpeada por los rodillos del vehículo de limpieza cuando estaba funcionamiento.



En este sentido, se ha alertado a los servicios sanitarios y a la Policía Local, de forma que la mujer ha sido atendida in situ en la zona, ya que en un primer momento ha quedado tendida en el suelo. Algunos testigos presenciales han apuntado además que la mujer habría perdido el conocimiento por unos minutos.



El equipo médico del 061 que ha atendido a la víctima se ha encargado de su traslado hasta el Hospital Torrecárdenas para que fuera explorada de forma más exhaustiva. No obstante, según las mismas fuentes, la mujer no habría sufrido heridas de gravedad.





--EUROPA PRESS--