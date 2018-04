El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha señalado este viernes que si a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "le han dado un título que no correspondía, el responsable será quien le ha dado el título y no la persona que lo ha recibido" toda vez que ha achacado al órgano académico la "responsabilidad" de que se haya podido dar una "mala praxis o incluso ilegal en algunos extremos".



Así se ha pronunciado el portavoz popular ante los medios en Almería tras conocerse que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones, como medida cautelar, a Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad, y abre la puerta a quitar el título de su máster a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el caso de que una sentencia firme reconozca "irregularidades".



Hernando ha considerado que "cada universidad tiene que explicar cómo concede los másteres", sentido en el que ha incidido en que Cifuentes "pagó por su máster y se le dio un título", con lo que el "trasfondo" ante posibles prácticas "ilícitas" deberán aclararlo, a su juicio, "quienes lo dieron" más allá de que la presidenta pueda "dar explicaciones". "Supongo que las dará", ha apostillado.



"No juzgo a las universidades, pero que dé explicaciones la universidad", ha añadido el dirigente popular, para quien en este caso "se ha querido pervertir la carga de la prueba" porque el máster pertenecía a un miembro de su partido mientras que hay otras formaciones "que tienen en sus filas a quienes han falsificado sus currículos", lo que ha su parecer "raya la temeridad".



"Está muy bien ir de Torquemada por la vida pero luego ser un pecador o un hereje", ha acusado Hernando, quien ha reclamado "reglas iguales para todos" a la hora de exigir responsabilidades.



Asimismo, cuestionado sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haya pedido a Cifuentes que diera un paso atrás en sus responsabilidades en relación a este asunto, el portavoz del PP en la Cámara Baja ha indicado desconocer este extremo. "No me consta", ha asegurado el diputado nacional, quien por otra parte ha dicho que él mismo tiene "un máster como Dios manda" y que le "costó" conseguir tras dos años de estudios y exámenes.



RESPONSABILIDADES A OTROS PARTIDOS



A tenor de la polémica, Hernando ha reclamado a otras fuerzas y dirigentes políticos que den explicaciones y exhiban las acreditaciones de sus titulaciones, de modo que ha retado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que "comparezca con la factura de su máster" al tiempo que le ha reclamado nuevamente explicaciones sobre su relación con el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, enjuiciado en el caso de los ERE, y a quien "iba a visitarle cuando era secretaria de Organización del PSOE".



También ha apuntado Hernando que el portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid y "promotor de la moción" contra Cifuentes, José Manuel Franco, "falseó su currículum" y "dijo que era licenciado en matemáticas cuando debió hacer mal los cálculos"



En la misma línea, ha exigido responsabilidades al presidente de Cs, Albert Rivera, sobre el "falso" título de Pedagogo del diputado nacional valenciano Toni Cantó y sobre el título de doctor ingeniero que su 'número 2' en el Congreso, Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, "no tenía", ya que, según ha recordado, el dirigente de la formación naranja suscribió un acuerdo con el PSOE para "echar a la calle" a quienes incluyeran datos falsos en sus currículos.



"Hay torquemadas de pacotilla que exigen cosas que luego no se aplican a ellos mismos", ha dicho en relación al presidente de Cs, a quien además ha afeado la negativa a investigar sus cuentas, que César Zafra ejerciera de abogado "sin tener el título" y que vaya "dando latigazos a los del PP" pero a su vez no pida "ninguna" responsabilidad a Susana Díaz y apoye a los socialistas en el Ejecutivo andaluz.



Hernando también ha arremetido contra Podemos y ha recordado la polémica sobre la beca de investigación que Íñigo Errejón obtuvo en la Universidad de Málaga "para que no fuera a clase". "Basta de desfachatez y desvergüenza", ha reclamado el portavoz del PP, quien ha reclamado además al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y a la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que pidan "perdón" tanto por las acusaciones que mantuvieron contra la que fue alcaldesa de Valencia Rita Barberá, por la financiación de la campaña de 2007 "de la que ella era la responsable".

--EUROPA PRESS--