Hernando (PP) acusa al director de Memoria Histórica de emplear 80.000

El candidato del PP al Senado por Almería Rafael Hernando ha acusado este viernes al director general de Memoria Histórica y también aspirante al Senado por la misma circunscripción en el PSOE, Fernando Martínez, de utilizar este departamento para "llevarse el dinero para su bolsillo" al señalar que, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, recibió 80.000 euros para dos estudios en la Universidad de Almería "cuyo resultados no hemos conocido ni se han difundido".En declaraciones a los periodistas en Almería, Hernando ha criticado la "estafa" y el "engaño" con el que, a su juicio, Martínez habría empleado fondos de un departamento que ha estado "al servicio económico de los intereses particulares" del director general, puesto que en este caso, dichos fondos "sirvieron no para recuperar la memoria de nadie" ni para "buscar a nadie no sé en qué cunetas" sino para que Martínez "se llevara el dinero".El dirigente popular, quien ha afeado que el PSOE ubique al Martínez en puestos de salida para las próximas elecciones generales del 28 de abril de cara a ocupar un puesto en el Senado, ha insistido en que al tiempo que Martínez recibió una dotación para sus investigaciones como catedrático en la universidad, otros 137.000 euros "fueron a parar a la asociación organizada o que vicepresidía la madre de una anterior diputada del PSOE", Sonia Ferrer Tesoro.En este sentido, ha aludido además a la condición de senadora que tuvo entre 1993 y 1996 la representante de la asociación para la recuperación de la memoria histórica 'Rocamar', cuya hija entró como diputada en las Cortes por primera vez en 2015. "El dinero, sea la causa que sea, no está para financiar chiringuitos de nadie", ha añadido Hernando.--EUROPA PRESS--