Rafael Hernando vota en las primarias del PP





El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha abogado este jueves por una "candidatura única" resultante de los candidatos elegidos en el proceso de primarias para determinar el presidente de su formación, ya que en los miembros de los diferentes equipos hay "gente extraordinaria" y "muy útiles" que han hecho una "gran tarea a lo largo de su vida política".



"Todos somos necesarios, aquí no sobra nadie. Al contrario, nos falta gente", ha manifestado Hernando ante los medios tras participar en el proceso interno en la sede del PP de Almería, donde ha declinado desvelar el sentido de su voto aunque ha reconocido que la presencia de una mujer al frente la formación supondría "una novedad en la democracia española" ante las expectativas de que pudiera presidir el Gobierno.



En cualquier caso, Hernando ha apostado por que el proceso dé lugar a un "gran partido que sea capaz de aglutinar el centro derecha", ya que eso va a "permitir que el PP vuelva otra vez a ganar las elecciones" y que además lo haga con la "mayoría suficiente" para poder estar en el Gobierno "sin estar permanentemente haciendo concesiones al populismo o a otras formaciones independentistas como hace Sánchez".



Así, ha considerado que cualquiera de los seis candidatos que concurren en las primarias de los populares "es mejor que el señor Sánchez" y va a tener la capacidad de "sacar adelante el proyecto" y "crear un gran partido, que es lo que necesita el centro derecha y la sociedad española" de cara a hacer frente al PSOE, al que ha afeado que se hiciera con el Gobierno mediante una moción de censura "destructiva" por la que está "cada día pagando un precio para mantenerse en la silla".



Hernando ha incidido en que desde la oposición, el PP va a tratar de que Sánchez "venda este país a los independentistas, a los podemitas o a los amigos de la vieja ETA", lo que podrán hacer con "mayor intensidad" tras el Congreso Nacional del PP con el que esperan añadir "más gente que hace algunos años nos votaba y que nos dejó de votar".



Todos los candidatos son conscientes de que hay que sumar entre todos un gran proyecto", ha manifestado el portavoz, quien ha preferido mostrarse "neutral" ante la jornada de votaciones ante candidatos de una "enorme categoría" y que cuenta con la "confianza" suficiente para sacar adelante el partido de cara a "volver al Gobierno cuanto antes", dado que todos comparten "la misma ideología".



"NO EXISTE NINGÚN TIPO DE PRESIÓN"



Por otra parte, Hernando ha negado que exista "ningún tipo de presión" entre miembros y dirigentes de partido para que se vote a uno y otro candidato. "Evidentemente hay gente que puede llamar a amigos y a compañeros para dar su opinión de cual les parece mejor y peor", ha indicado antes de recordar que el propio presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha "desmentido" esta cuestión.



"Que cada uno vote lo que quiera, a la persona que considere que tiene más capacidad para sacar adelante este gran proyecto que tiene 137 escaños en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado y para combatir a un presidente que tiene una debilidad enorme", ha insistido Hernando, quien ha ahondado en los "pagos" que, a su juicio, desde el Gobierno se realizan a Podemos y las formaciones independentistas para "asaltar la RTVE".



Por otra parte, Hernando ha reconocido que hay "mucha gente participando" en el proceso electoral aunque "tampoco es que se hayan apuntado todos los militantes que tenemos", lo que por otra parte, a su juicio, resulta "razonable y sensato" dado que "todos son muy buenos" y ha habido integrantes del partido que "saben que no corre peligro el proyecto".

--EUROPA PRESS--