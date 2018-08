Hallan 63 kilos de goma 2 y 288 detonadores en una mina abandonada en Laujar

Mina de Laujar (Almería) en la que se han encontrado Explosivos





La Guardia Civil de la Comandancia de Almería se ha hecho cargo de los 63 kilogramos de goma 2 y los 288 detonadores hallados en una mina abandonada en el Paraje 'La Tolva' de la Sierra de Gádor, término municipal de Laujar de Andarax (Almería).



El explosivo fue localizado el día 21 de agosto por un vecino a 300 metros de la entrada de la mina, en un lugar de difícil acceso que había permanecido cerrado, pero que debido a la erosión del agua era accesible por una pequeña apertura en la ladera de del monte.



Tras examinar el material de unos 30 años de antigüedad y comprobar que se encontraba en muy mal estado, los agentes acordonaron la zona e hicieron una destrucción controlada en el interior de la propia mina, quedando la misma completamente cerrada tras la explosión.



La Guardia Civil ha desaconsejado cualquier manipulación ante el hallazgo de este tipo de objetos y ha pedido no manipular artefacto alguno y evitar que otros lo hagan. También propone señalizar adecuadamente el lugar (piedras, ramas, etc.), evitando que el artefacto quede cubierto.



Asimismo, pide notificar a la mayor brevedad posible a la Guardia Civil y evitar y no consentir el coleccionismo de este tipo de material, dada su peligrosidad latente.

