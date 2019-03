El ministro de Cultura y Deporte y candidato al Congreso por Almería, José Guirao, ha calificado este domingo de "extrema estupidez" con la que actúa la "extrema derecha" a tenor de cómo "están elaborando las listas y los grandes fichajes que están haciendo" así como por los asuntos que abordan en precampaña, puesto que "hablan de tonterías" y no "habla a la gente normal".



Así se ha pronunciado el ministro durante su intervención en un acto público en el que ha participado junto con la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, en Bayárcal (Almería), donde ha comparado el Gobierno "de concordia" y "constructivo" que ha liderado Pedro Sánchez durante nueve meses frente a los "gritones, faltones" y quienes quieren "bronca o pelea".



"Voy al Congreso y oigo los debates de la derecha, de la antigua, de la nueva (...) y digo, ¿de qué están hablando? ¿Para quién están hablando? ¿A quién interesa esta pelea y la bronca? A nadie", ha señalado Guirao, quien ha apelado a la movilización de la "gente sensata" y "normal", que es "la gran mayoría", y que quiere "vivir bien con sus vecinos y progresar con su familia".



Así, se ha dirigido a la "gente corriente" y quienes les "importa tener trabajo, acceso a una buena sanidad" o a las "pensiones". "Si esa gente va a votar, vamos a tener un gran éxito electoral. Soy consciente, lo vivo, lo palpo y lo respiro", ha recalcado el ministro.



Para Guirao, los socialistas cuentan con el "viento de cola" para ganar las elecciones generales, aunque ha avisado a sus seguidores de que no se pueden "confiar". "Las elecciones se ganan no con lo que se dice o hace antes, sino con la papeleta del voto", ha explicado ante los militantes y candidatos a las elecciones municipales del 26 de mayo de la Alpujarra almeriense y comarca del Andarax.



Así, ha pedido a los socialistas que hablen "con los vecinos, con los amigos, en el trabajo" para animarlos a acudir a votar "con ilusión" y así "parar a la extrema derecha" y confiar en un PSOE que "está aquí para mejorar la vida de los ciudadanos".



El ministro ha asegurado que "España necesita un Gobierno del PSOE", lo que "se consigue llenando la urnas de votos", por lo que ha llamado reiteradamente a una "gran movilización" de "gente tranquila y de paz" para conformar un Ejecutivo "de progreso para todos los ciudadanos" como el que hasta el momento ha trabajado "por la justicia social" y por "traer concordia", según ha valorado.



En esta línea, ha destacado las decisiones adoptadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para "restañar las durísimas heridas y consecuencias que la crisis trajo a España" cuando otros "habían decidido que las cosas se quedaran como estaban después de la crisis", en la que los que ocupaban "la banda media y media baja" de fueron los que quedaron "peor parados" pese a los años de crecimiento.



"El Gobierno se ha dedicado a saturar la herida de falta de cohesión social que trajo la crisis y la desigualdad", ha defendido Guirao, para quien se han hecho "bastantes milagros" a pesar de que su partido ha contado solo con 84 diputados.



CRÍTICAS A LOS 'VIERNES SOCIALES'



El dirigente socialista ha opinado además que a la derecha le ha "salido el tiro por la culata" al tratar de criticar los "viernes socialistas" de Sánchez, puesto que incluso estas críticas les han "beneficiado", según ha indicado.



"Hemos tenido la capacidad de plantear cosas que ni siquiera la derecha ha sido capaz de votar en contra", ha abundado a la hora también de justificar el uso de los decretos para implementar medidas, dado que la Mesa del Congreso, presidida por el PP, "ha impedido la tramitación de leyes", por lo que ha habido propuestas que han ampliado su plazo "hasta 60 veces".



En esta línea, se ha referido nuevamente a la estrategia aprobada por el Consejo de Ministros para luchar contra la despoblación de los entornos rurales y conseguir revertir la tendencia que sufren los municipios más pequeños y del interior, dado que su abandono "es una catástrofe".



Guirao ha abogado así por dotar de "buenos servicios" educativos, sanitarios, sociales y de empleo los pueblos, para que se produzca un "movimiento al contrario" y que los "treintañeros, que trabajan con las nuevas tecnologías y las industrias culturales, que lo único que necesitan es banda ancha de Internet", puedan encontrar acomodo en estos entornos y trabajar desde casa.



Igualmente, ha destacado su apuesta por la lucha contra el cambio climático y de "dar la vuelta a todo el sistema energético" para convertir "las energías sucias" en aquellas que propicien una "economía sostenible y limpia", lo que a su vez proporciona una "gran oportunidad" a territorios como Almería, de la que ha realzado también su tejido productivo agroindustrial mediante un bajo consumo de recursos hídricos.

--EUROPA PRESS--