El ministro de Cultura, José Guirao, ha inaugurado este sábado la muestra fotográfica 'Campos de Níjar' en el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) compuesta por las instantáneas de los viajes que el escritor Juan Goytisolo realizó en la década de los años 60 por Almería, muchas de las cuales fueron tomadas por Vicente Aranda y que durante los años 80 fueron cedidas por el propio Goytisolo a Guirao, quien hace un año las entregó de forma altruista al centro fotográfico ubicado en Almería dado que, según ha apuntado, estas fotos son "testimonio del amor de Juan por Almería".



"Fue un acto de amor hacia Juan, que a su vez era un reflejo del acto de amor de Juan hacia Almería y los almerienses", ha explicado el ministro durante su discurso en la inauguración de la muestra que se ha acompañado con la inauguración de otras dos exposiciones en el centro: 'La cosa vuestra', de María Cañas, y 'Almería', de Bernard Plossu, para quien el ministro ha tenido un reconocimiento especial junto con Carlos Pérez Siquier, quien ha acudido a la presentación. "Tenemos aquí hoy a dos de los mejores fotógrafos de la fotografía viva", ha resaltado el ministro.



Guirao, fuertemente ligado a su tierra natal desde sus inicios en el ámbito cultural, ha recordado la "estrecha" relación que tuvo con Goytisolo, al que se acercó por primera vez como estudiante de filología hispánica a fin de profundizar en sus obras. "Le escribí la típica carta de estudiante y me contestó con una postal que me esperaría en la librería Cervantes", ha rememorado el responsable de Cultura antes de señalar la "amistad por empatía" que se forjó "desde el primer momento".



A partir de ese momento ha relatado el trabajo "por la cultura" que se produjeron entre ambos durante los años sucesivos, en los que también intervinieron personas como el poeta José Valente, y en los que Guirao entró como miembro de la corporación de la Diputación Provincial de Almería a la que Goytisolo, según ha incidido, donó parte de sus archivos gratuitamente. "Lamento que no se saque más partido de esa donación que es importante, e invito a sus responsables a que lo hagan", ha manifestado.



NEGATIVO E IMÁGENES POSITIVADAS



Asimismo, tras efectuar dicha donación, Goytisolo entregó al ministro "un sobre con unos negativos y unas imágenes positivadas". "Me dijo que hiciera con ellas lo que quisiera y fuera oportuno", ha incidido Guirao, quien ha explicado que el sobre contenía fotos de "cuatro o cinco viajes" de los viajes que el autor había realizado antes de publicar 'Campos de Níjar'; uno de los cuales había realizado con Vicente Aranda.



"Yo entendí, puede ser erróneo, que las fotos de Vicente Aranda eran las positivadas, que eran más profesionales, y que los negativos eran suyos. Ahora parece ser que no todos eran de él", ha aclarado el ministro, quien ha confesado que su primera idea fue realizar un álbum con todas ellas que sirviera de "catarsis" a Goytisolo mediante la rememoración de sus viajes en Almería, dado que su experiencia por la provincia supuso un "cambio radical en su manera de sentir a la gente y de escribir". "Hay un antes y después de la experiencia almeriense", ha valorado.



Tras su muerte, Guirao recordó la existencia de los negativos y ante la posibilidad de que se quedaran "en un archivador" y en una limpieza "acabaran en la basura", según ha bromeado, decidió entregarlas al director del CAF, Rafael Doctor, por entonces recién nombrado en el cargo y con el que había trabajado antes durante su etapa en el Reina Sofía. Las mismas fotografías han permitido reeditar 'Campos de Níjar' a través de la UAL con las mismas fotografías.



Además, el centro andaluz se mostraba como el "sitio perfecto" ya que dichas fotos eran el "testimonio del amor de Juan por Almería", por lo que ha agradecido también a los herederos de Aranda y a su viuda, Teresa Font, por avalar dicha donación para confeccionar una muestra cuyo resultado "es magnífico" y "mucho mejor de lo que se esperaba sabiendo las dificultades económicas de las consejerías y de las universidades", ha dicho Guirao, quien ha felicitado tanto al centro como a la Universidad de Almería por el trabajo que realizan con el cumplimiento del 25 aniversario de cada institución.



EL CAF, MOTIVO DE "ALEGRÍA, SATISFACCIÓN Y ORGULLO"



El ministro ha destacado la labor que se realiza en el centro ubicado en Almería que desde sus inicios fue impulsado por el fotógrafo Manuel Falces, primer director del mismo, y que ha contado con "altos y bajos" de los que ha sabido sobreponerse. "Estoy convencido de que bajo la nueva dirección y el equipo de la Consejería de Cultura se va a hacer un lugar mucho más grande a favor de la fotografía", ha dicho el ministro tras destacar la "alegría, satisfacción y orgullo" que supone acudir a este espacio expositivo.



Así, ha alabado la figura de su nuevo director, Rafael Doctor, de quien ha señalado ser "seguramente el mejor especialista en España en fotografía" y su "capacidad de gestión". "No le falta ni conocimiento ni capacidad de gestión, y lo que más valoro es su pasión, entusiasmo y trabajo en equipo", ha destacado antes de brindar su reconocimiento a los autores Bernard Plossu y María Cañas, presentes en la inauguración de las distintas muestras que podrán verse hasta el 14 de octubre.



Sobre el centro también ha hablado el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha augurado el inicio de una "nueva etapa" para el CAF marcada por la cooperación y colaboración entre instituciones, como es el caso de la Universidad de Almería; la apuesta por la producción propia, ya que la sala "tiene ya suficiente madurez y consolidación firme" para dejar de ser únicamente un espacio expositivo; y por la donación de obras fotográficas para generar "nuevas oportunidades artísticas y creativas".



150 IMÁGENES DE BERNARD PLOSSU



Por su parte, la exposición 'Almería de Bernard Plossu' reúne un conjunto de 150 imágenes realizadas por este importante fotógrafo francés en diferentes viajes y estancias en Almería desde 1987 hasta 2016. También recoge un vídeo grabado durante una gran caminata por parajes del Cabo de Gata.



La vinculación de Plossu con Almería es muy importante e incluso es parte de su biografía, ya que en 1987 decide instalarse en Níjar, donde vivirá hasta 1994 con su mujer, la fotógrafa de origen almeriense Françoise Núñez y sus dos hijos.



La tercera obra que se inaugura en el CAF está relacionada con el objetivo de impulsar la creación visual y el pensamiento artístico andaluz contemporáneo. 'La cosa vuestra', de la sevillana María Cañas, es una película crítica con los Sanfermines. Una obra multimedia que analiza la violencia implícita en esta fiesta popular y que va acompañada de un centenar de collages realizados también por la artista.



El Centro Andaluz de la Fotografía, dependiente de la Consejería de Cultura, y la Universidad de Almería firmaron el pasado 28 de junio un convenio de colaboración para el estudio, investigación y difusión en el ámbito de la fotografía. Dentro de esta colaboración se han realizado ya dos publicaciones relacionadas con las exposiciones que hoy se inauguran. Por un lado, la edición del libro 'Campos de Níjar de Juan Goytisolo' y por otro, una publicación sobre el trabajo de Bernard Plossu.



Además, ambas instituciones colaborarán en la organización de cursos y talleres, en tres publicaciones monográficas de la obra de fotógrafos andaluces y en un estudio sobre la historia del retrato fotográfico de Almería, que culminará con una exposición.

