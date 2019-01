Guirao garantiza la ayuda de 200.000 euros para el Museo Ibáñez tras su reubicación en los presupuestos

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao





El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha asegurado este sábado que la partida de 200.000 euros prevista en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 para el Museo Casa Ibáñez, ubicado en Olula del Río (Almería), está garantizada a través de las cuentas para el ejercicio en vigor diseñadas por el actual Ejecutivo tras su reubicación de cara a poder efectuar la transferencia de fondos, ya que la partida debía ser consignada como subvención al ser este centro privado y no un bien propiedad del Estado como aparece actualmente.



En declaraciones a los medios tras presentar la segunda fase de rehabilitación del Cable Inglés en Almería, Guirao ha detallado que al no haberse podido realizar la transferencia conforme a los presupuestos en vigor, se ha optado por ubicar la misma partida en el proyecto de este año dentro del "capítulo correspondiente", para que, una vez se aprueben las cuentas, poder liberar los fondos.



"Era un compromiso del anterior Gobierno que hemos respetado sin ningún tipo de problema", ha detallado el ministro, quien ha añadido que en caso de que los presupuestos de 2019 no salieran adelante, también se prevé la posibilidad de efectuar una modificación presupuestaria interna para que el dinero alcance su destino, aunque este último proceso requiere de una tramitación más "compleja".



En cualquier caso, Guirao ha incidido en que el dinero "llegará sin ningún problema de una manera u otra" al centro museístico, al que él mismo dirigió una carta para exponer la situación, según ha comentado antes de recordar que los PGE diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez incluyen también una subvención de 300.000 euros para mejorar y ampliar las instalaciones del centro náutico de Almería con los que ejecutar obras que mejoren las instalaciones y, por ende, la práctica de vela.



HOSPITAL PROVINCIAL



Guirao, quien durante su visita a Almería participará también en el 13º Foro de Gestores Culturales de Andalucía, coorganizado por la Asociación de Gestores Culturales de Andalucía (GECA) y la Diputación de Almería en el que se prevé la asistencia de más de un centenar de profesionales, también se ha referido a las partidas comprometidas por el Gobierno para la rehabilitación del Hospital Provincial de Almería a cargo del 1,5% Cultural.



Así, el ministro ha insistido en que "no hay ningún problema" en el avance del proyecto que busca la rehabilitación y uso del edificio del siglo XVI, sino que únicamente la Diputación aún "no ha completado" el expediente. "Lo que hizo la Diputación fue poner el cartel antes de que el expediente estuviera completado", ha indicado Guirao al apuntar que la confluencia del mismo signo político entre la institución provincial y el anterior gobierno dio esa "confianza".



No obstante, espera que a lo largo de la próxima semana el Ministerio reciba por parte de la Diputación los últimos documentos que posibiliten completar el expediente y liberar los fondos. "Estén tranquilos que ese compromiso se va a cumplir", ha recalcado el ministro.

