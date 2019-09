Guirao recorre las zonas afectadas por DANA en Huércal-Overa (Almería)





El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha trasladado este viernes la disposición del Gobierno central para actuar ante los "cuantiosos" daños que ha ocasionado el paso de la 'gota fría' por la provincia de Almería, donde ha destacado "la buena coordinación" entre "todas las administraciones" para hacer frente a los efectos de la alerta roja meteorológica.



"Por supuesto desde el Gobierno central, lo que se tenga que ayudar, se hará", ha dicho Guirao a los medios de comunicación en el puesto de mando habilitado en la Jefatura de la Policía Local de Huércal-Overa, cuyo término municipal ha recorrido después para comprobar 'in situ' los daños dejados por DANA.



El ministro, oriundo de Pulpí, localidad que ha visitado con posterioridad, ha lamentado la "desgracia" de la "pérdida de una vida humana" en la capital por la anegación de un túnel debido a las lluvías torrenciales y ha señalado que ahora toca evaluar daños en las zonas más afectadas, en especial la Comarca de Níjar y la ciudad de Almería.



Ha hecho alusión, asimismo, a las "cuantiosas pérdidas" en la agricultura, que cubrirán "en parte" los seguros agrarios y los desperfectos a infraestructuras como carreteras o canales, "para lo que el Gobierno tendrá que coordinarse con la Junta de Andalucía, que es la que tiene la mayoría de competencias".



Guirao ha saludado que la afección en Pulpí por la 'gota fría' "afortunadamente" no haya sido mayor y ha recordado la alerta generada porque la Rambla Nogalte "estuvo a punto de desbordarse a su paso por el núcleo urbano".



"Hubo suerte, paro de llover y el nivel bajó, por lo que los daños no han sido mayores y el pueblo no se ha inundado", ha concluido.



"AQUÍ NO SE HA DORMIDO ESTA NOCHE"



Por su parte, la alcaldesa de Huércal-Overa, Francisca Fernández, ha destacado que el dispositivo desplegado en el municipio "ayer y que sigue operativo hoy" con Policía Local, Guardia Civil, bomberos y Diputación supone un "trabajo previo" que ha hecho "posible" que no haya que "lamentar" daños personales.



Ha agradecido la colaboración de las empresas de movimientos de tierra para las "actuaciones de emergencia sobre los daños" y ha señalado que ahora hay que evaluarlos si bien ya se ha reestablecido el acceso a las viviendas de los diseminados y a las explotaciones agrarias y ganaderas.



"Tristemente en Almería hay un fallecimiento, es una situación que entendemos difícil", ha lamentado para añadir que en Huércal-Overa "ha sido una noche muy intensa". "Aquí no se ha dormido nadie", ha remarcado al explicar que se han recorrido pedanías y barriadas hasta las 04,30 horas, momento en que "parecía que la borrasca más intensa había bajado y con ello, el nivel de alarma".



AVISO ROJO EN LOS VÉLEZ



La delegada de la Junta en Almería ha asegurado que las administraciones trabajan de forma "muy coordinada" para dar respuesta a los efectos de la gota fría a través de un plan de emergencias que aún se mantiene por riesgo de inundaciones y ante el nivel rojo que persiste en la zona de Chirivel y Los Vélez.



"Tranquilidad, estamos en las mejores manos", ha pedido la delegada a la población, a la que ha pedido que "escuche las señales de preemergencia y de emergencia" y "actúe evitando coger vehículos" ante la posible avenida de ramblas y cauces.



Con esto, ha apuntado que si bien hasta las 2,00 horas se han establecido servicios y actuaciones preventivas en el norte y levante almeriense que han dado "un pequeño respiro" hasta las 4,00 horas, los teléfonos volvieron a sonar "a horas complicadas" al tener noticias del aumento de las precipitaciones en Níjar y la capital.



"La situación a las 5,30 horas o 6,00 era desbordante en la ciudad de Almería donde han podido comprobar que ha habido un fallecido", ha lamentado antes de reconocer que "la ciudad estaba anegada" y señalar que la muerte de un hombre en un paso subterráneo obedeció, según "las primeras informaciones" a que el fallecido "no hizo caso de la señal de emergencia y de los cambios de luces" para que no penetrara en el túnel.



En cuanto a las ayudas que puede ofrecer el Gobierno central, el subdelegado de Gobierno, Manuel de la Fuente, ha incidido en que al mediodía se ha remitido a los alcaldes de la provincia las convocatorias de ayudas articuladas por la Administración, por lo que ha solicitado su colaboración para "canalizarlas" y "orientar a los vecinos" a la hora de presentar los informes necesarios durante el próximo mes.

