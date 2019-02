Participantes del Toreno Claisificatorio 'First Lego League'





La Universidad de Almería (UAL) ha celebrado este domingo una nueva edición del torneo clasificatorio 'First LEGO League' en una jornada de marcada por las "grandes dosis de creatividad, ingenio y diversión".



Fundación Scientia, el grupo de investigación de Automática, Robótica y Mecatrónica y el Club de Robótica de la UAL han sido los organizadores del citado torneo, que ha reunido a un total de 16 equipos de toda la provincia, más tres equipos en la modalidad junior y a más de 400 personas, entre participantes, profesores, monitores y voluntarios que han querido sumarse a este gran evento de ciencia, tecnología y diversión, según ha detallado la universidad en una nota.



La UAL ha valorado el resultado del torneo tras explicar que sirven para el desarrollo de las competencias STEM --acrónimo en inglés para identificar Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-- y que este es "uno de los objetivos fundamentales de la agenda educativa a nivel mundial".



Así, autoridades encargadas de la clausura han coincidido en el "éxito" que ha supuesto esta edición, como así ha expresado el responsable de Comunicación y TI de la UAL, José Antonio Martínez, que ha declarado que "la Universidad está encantada de acoger este evento de gran interés" que se enmarca dentro de las jornadas de informática, que "despierta cada año vocaciones entre los más jóvenes" y que además "promueve valores como la competitividad o el trabajo en equipo".



En esta línea se ha pronunciado el responsable de comunicación de la Fundación Eduarda Justo, Alberto Gutiérrez, que ha valorado "la apuesta por la educación y el futuro de Almería", así como también el seminario que organiza desde hace años la fundación a la que pertenece y sus becas "para promover el futuro de Almería".



Por su parte, la directora de la Fundación Scentia, Montserrat Bover, ha enfatizado su agradecimiento a la UAL y a los colaboradores por acoger el Torneo, así como a la Fundación Eduarda Justo, Vodafone y Junta de Andalucía que desde hace años "apoyan" para que este programa pueda ser posible en las ocho provincias andaluzas. "Buscamos fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas, las habilidades y competencias del siglo 21. 16.000 jóvenes en toda España forman parte del futuro y tenemos que darles las herramientas para que nos dejen un mundo mucho mejor", ha defendido.



El director del evento, José Carlos Moreno, ha recordado que se lleva preparando desde septiembre del año pasado con unos sesenta voluntarios, al tiempo que ha resaltado que el evento se está desarrollando en la UAL desde 2015 y en él participan niños de entre seis y 16 años que han afrontado un reto relacionado con las exploraciones espaciales de larga duración.



Por último, el director de la Escuela Superior de Ingeniería, Antonio Giménez, ha reconocido que para él es "una alegría ver tantos chavales que encuentran una motivación para estudiar materias que hace muchos años parecían duras". "Es una buena forma de acercarse a ellas a través de la práctica y encontrar en ellas un beneficio a la sociedad", ha agregado.



La UAL ha defendido que 'First LEGO League' es "el programa STEM de referencia en España y también en el mundo". En concreto, se inspira en un problema real para proponer un "apasionante desafío" y anima a los jóvenes a resolverlo mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología.



A partir de la presentación del "desafío", que esta temporada se centra en la temática del espacio con 'Into Orbit', el programa promueve que los jóvenes investiguen una idea en diferentes escenarios, la prueben, la descarten, la validen y la varíen para llegar a sus propias conclusiones.



Así, los 16.000 participantes de esta temporada han trabajado en equipo para diseñar, construir y programar un robot y para desarrollar un proyecto científico que dé solución a un problema concreto que ellos mismos han identificado dentro de la temática del espacio.



En esta XIII 'First LEGO League', se celebrarán 37 torneos clasificatorios en España, como el que se ha celebrado este sábado en Almería. En Andalucía, la UAL ha recalcado que "gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía y Vodafone", esta edición se celebrarán torneos en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.



La organización ha agradecido la participación de los más de 60 voluntarios sin los que el Torneo Clasificatorio de Almería "no hubiera sido posible", así como el "compromiso" de los colaboradores a nivel nacional como LEGO Education Robotix, Airbus, Fundación Princesa de Girona y de los patrocinadores del evento en Almería como la Fundación Eduarda Justo, Vodafone, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, la Fundación Scientia, la Fundación Princesa de Girona, Don Simón y Residencia San Rafael.



Todos los participantes han recibido una medalla en reconocimiento a su participación y de todos los equipos será el equipo ganador el que viajará a Tenerife para participar los días 23 y 24 en la final 'First LEGO League' España.

--EUROPA PRESS--