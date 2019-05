PP gana en El Ejido pero pierde la mayoría absoluta





El alcalde de El Ejido (Almería) y candidato del PP, Francisco Góngora, ha asegurado que no descarta gobernar "en solitario" tras perder la mayoría absoluta y ha avanzado que "hablará con todas" las formaciones políticas, incluida Vox, para buscar la "estabilidad pero no para formar gobierno".



"A ver si todos los partidos han entendido los resultados y podemos gobernar en minoría", ha dicho Góngora, quien se ha confesado "sorprendido" de haber "podido dar la vuelta a la situación en tan solo cuatro semanas y cuando Vox nos había sacado una diferencia de 2.000 votos".



Ha admitido que "no ha sido fácil" ya que se partía, según ha remarcado, "de una situación muy complicada" y ha achacado los resultados que le dan la victoria con nueve concejales frente a los siete de Vox a "una campaña sensata, en positivo y en las que nos hemos dedicado a trasladar cuáles eran nuestros compromisos a los ejidenses".



Para el 'popular' ha quedado "claro" que los ciudadanos de El Ejido "quieren que siga liderando la gestión municipal el PP".



"Lo han hecho en una situación muy adversa, por la tendencia de las últimas elecciones, por la fragmentación y por el apoyo de más de un 30 por ciento conseguido por otras formaciones pero se ha demostrado que, pese a las dificultades, los ejidenses han sabido diferenciar", ha apuntillado.



El alcalde ejidense ha reiterado que el "mandato" de las urnas ha sido "claro" y ha insistido en que hablaran "con todos pero sabiendo que nuestra línea de trabajo es muy marcada, apoyada en la gestión y en el interés general".



"Vamos cogiendo velocidad de crucero en capacidad inversora, como no habíamos tenido en los últimos 14 años y tenemos 17 proyectos europeos que sacar adelante. Haremos lo que hemos venido haciendo hasta ahora; contar con la oposición desde el talante y el diálogo para sacar adelante esos proyectos", ha concluido.





--EUROPA PRESS--