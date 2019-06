Góngora (PP) insiste en un gobierno en solitario en El Ejido ante la intención de Vox de formar coalición

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP)

El alcalde en funciones en El Ejido (Almería) y candidato del PP, Francisco Góngora, ha insistido este viernes en formar un gobierno en minoría con nueve concejales de los 25 que componen el Pleno tras haberse reunido con los aspirantes de las diferentes formaciones, entre ellos el candidato de Vox, Juan José Bonilla, quien se ha mostrado a favor de un gobierno de coalición al que sumar los siete ediles electos de su partido."Creo que lo más probable es que haya un gobierno en minoría y que el sábado de la semana próxima se pueda conformar un gobierno del PP presidido por este que habla", ha manifestado Góngora ante los medios antes de que PP y Vox anunciaran un "principio de acuerdo" a nivel nacional para gobernar en varios ayuntamientos donde pueden evitar a Cs, entre los que se sitúan los de Almería, El Ejido, Roquetas de Mar y Adra.Bajo esta premisa, el candidato popular, que hasta ahora se ha situado al frente del Consistorio ejidense durante dos mandatos seguidos con mayoría absoluta, espera que no se produzcan "sorpresas contra natura" y que "las cosas vayan dentro de un orden" durante el pleno de investidura previsto para el próximo 15 de junio.En este sentido, se ha referido a la reunión mantenida este jueves con el candidato de Cs en El Ejido, Cecilio Vargas, quien le manifestó que su formación no apoyaría su investidura, toda vez que apeló al principio de "regeneración democrática" para retirarle su apoyo; un aspecto que la portavoz provincial de Cs, Marta Bosquet, ha reiterado este viernes."A Ciudadanos no le he planteado nada y ellos hablaban de regeneración democrática y ocho años de gobierno", ha dicho Góngora, quien ha incidido en que cuando citó a Vargas fue "sobre todo para ver qué medios iban a necesitar" y conocer "su posición para la investidura", puesto que "en el caso de que no hubiera ningún tipo de pactos, que es lo que espero y deseo --ha añadido-- tengo que pulsar que va a existir suficiente lealtad institucional en base al interés general del municipio".En cualquier caso, el aspirante popular confía en contar con el apoyo suficiente para ser investido alcalde de nuevo y estar al frente de un equipo integrado exclusivamente por concejales populares, de modo que ya se prepara para un mandato en que va a "tender mucho la mano" al resto de grupos, con los que prevé un "contacto prácticamente a diario".La nueva composición del Ayuntamiento, bajo la idea del candidato popular, implicará además que a "los grupos de la oposición, en vez de venir de vez en cuando a las comisiones o ver qué pasa para atender cuestiones de pleno o comisión" se les va a "exigir un día a día y contacto diario". "No podemos tener sorpresas en proyectos que son muy importantes y eso va a exigir un diálogo", ha explicado antes de recordar que el Ayuntamiento enfrentará en las dos semanas posteriores a la investidura la aprobación de sus cuentas municipales.--EUROPA PRESS--