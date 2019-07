Rumí, a las puertas del centro para inmigrantes abierto en la capital





La secretaria de Estado de Migraciones en funciones, Consuelo Rumí, ha indicado este viernes que la "importante" reducción en la llegada de inmigrantes a las costas españolas en 2019 se debe a la política migratoria "seria" del Gobierno socialista y ha afirmado que "sólo con el salvamento y la atención humanitaria no se va a acabar el drama ni tampoco las muertes" en el Mediterráneo.



Frente a las críticas sobre la modificación política en los criterios dados a los efectivos de Salvamento Marítimo para activar las operaciones de rescate de pateras en el mar de Alborán y las voces que apuntan a un aumento de muertes, Rumí ha trasladado que "hay que poner en valor" su labor y ha reivindicado otras vías como las "que realmente van a reducir su número".



"Voy a ser muy rotunda porque Salvamento Marítimo hace una labor como no existe en ningún otro país y ha salvado 60.000 vidas prácticamente en 2018 aunque también se hayan producido muchas muertes", ha dicho en declaraciones a los periodistas en el acto de inauguración en la capital almeriense de un Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) que gestionará Cruz Roja.



La reducción en un "30%" de la llegada de pateras a las costas españolas con respecto al mismo periodo temporal del año pasado tiene "una razón", según Rumí, quien ha apuntado a la "política migratoria integral" que "desde hace más de 12 meses viene trabajando el Gobierno socialista".



"Eso significa, por supuesto, atender a la persona que ha salido huyendo de su país pero solo con el salvamento y atención humanitaria no se va a acabar el drama y tampoco las muertes en ese cementerio en el que lamentablemente se ha convertido el Mediterráneo", ha insistido.



Ha defendido, en esta línea, el trabajo con los países de origen y, en especial, con Marruecos, que, según ha remarcado, "está colaborando" y ha abogado por la "lucha constante" contra las mafias de traficantes "que se lucran con estas muertes".



"Esta reducción se debe al trabajo de un año en el que hemos vuelto a poner en marcha relaciones con los países africanos y abierto las vía que realmente va a reducir las llegadas irregulares y que pasa por abrir canales ordenados y regulares y seguros como estamos haciendo y pidiendo a la Unión Europea", ha concluido.

