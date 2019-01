Hospital Provincial





El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Almería, Fernando Giménez (PP), se ha mostrado sorprendido por la "falta de rigor" y las "mentiras" del Ministro de Cultura, José Guirao, en torno a la subvención para la rehabilitación del Hospital Provincial que concedió y publicó el Gobierno de Mariano Rajoy el 11 de enero de 2018.



Giménez ha asegurado en un comunicado que debido al "alto compromiso del Gobierno y al buen trabajo del equipo redactor", el proyecto de la Diputación fue el mejor valorado de toda España entonces. No obstante, ha relatado que con la llegada de al Ejecutivo de Pedro Sánchez, "el Ministerio --de Cultura-- comenzó a poner trabas a la Diputación para el pago de esta subvención", una ayuda para la puesta en valor del único edificio civil del siglo XVI en pie de la ciudad de Almería.



Así, ha asegurado que desde el 31 de julio y hasta el 16 de enero no han cesado los requerimientos de Fomento a los que la Diputación ha dado respuesta. "Hemos contestado todas sus notificaciones, a pesar del corto plazo que nos han ido imponiendo con la clara intención de retirar la subvención concedida por el anterior Gobierno", ha afirmado.



En este sentido, ha criticado que sea justo un ministro nacido en Almería el que esté liderando el "maltrato socialista" a esta provincia. "Guirao va a pasar a la historia por ser el que peor se porta con la provincia de Almería", ha argumentado Giménez, que ha puesto como "prueba de esa persecución" con la provincia "este intento de retirada de subvención de casi tres millones de euros".



También ha añadido "las dificultades" que afirma les está poniendo el Gobierno para el pago de la ayuda que concedió el anterior Ejecutivo para la financiación del Museo Casa Ibáñez que, "casualmente, sólo cuenta con el apoyo de Ayuntamiento y Diputación".



Asimismo, el portavoz ha recordado que fue Diputación quien comenzó este proyecto, después de que la Junta de Andalucía devolviera la edificación cedida durante 23 años en "un estado de auténtica ruina" y ha explicado que la institución provincial ha sido "la única comprometida con la rehabilitación de este edificio", dado que "con ayuda o sin ayuda, vamos a poner en valor un edificio que va a revitalizar el centro histórico de la ciudad".



Giménez ha tildado de "desvergüenza política" las acusaciones que ha deslizado Guirao de colgar un cartel antes de concederse las ayudas, algo que "es completamente falso", cuando él no dudó en recibir un premio en nombre del Gobierno por esta ayuda. "Resulta paradójico que afirme que la subvención la está tramitando ahora el Gobierno y que el pasado noviembre acudiera a los Premios del Mármol a recoger el Premio Institución junto a la Diputación", ha ironizado.



Por último, Giménez ha celebrado que el Gobierno haya reafirmado el compromiso del Gobierno anterior y le ha exigido a Guirao que abandone la "política de confrontación con la provincia" y que "deje de hacer política con una obra tan emblemática y tan importante para la ciudad". "Sus compañeros nos la entregaron en estado de ruina, sería una gran noticia que finalmente recibamos esta subvención fruto del buen hacer de los técnicos y del compromiso del Gobierno de Rajoy", ha concluido.



SITUACIÓN ACTUAL



La Diputación de Almería ha manifestado que la primera fase del primer bloque de las obras de rehabilitación del Hospital Provincial ya ha acabado y la segunda está en pleno proceso de tramitación administrativa. Este proyecto cuenta con una inversión global de diez millones de euros que va a ser financiada por la institución provincial y por esta ayuda "si, finalmente, es concedida".



En el último requerimiento del Ministerio, que ya ha sido respondido por la Diputación, se propone aminorar la ayuda desde los casi 3 millones de euros a los 2,69 millones de euros.

