El portavoz del equipo de gobierno de la Diputación de Almería, Fernando Giménez (PP), ha aconsejado "tranquilidad" a "un PSOE nervioso" por criticar el nombramiento del presidente de la Diputación, Javier A. García, como cabeza de lista por el PP al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 28 de abril.Giménez se ha manifestado así en una nota de prensa en respuesta a las afirmaciones que ha lanzado el portavoz del Grupo Socialista en dicha institución, Juan Antonio Lorenzo, de que hay "falta de implicación y de respeto" del PP por los 103 municipios de la provincia y que se ha demostrado con la decisión de García.En concreto, el popular ha asegurado que la designación de García es "una gran noticia para la provincia", ya que su conocimiento sobre Almería "es total y absoluto, así como su compromiso por estar cerca de los 103 municipios y de las necesidades de los almerienses".Así pues, ha ejemplificado esto en el hecho de que "en tan sólo dos meses" el presidente de la Diputación ha visitado 40 municipios y ha realizado cerca de tres mil kilómetros por la provincia para conocer las inquietudes de los almerienses, "muchos más de los que Lorenzo ha podido recorrer en los cuatro años que lleva como portavoz de la oposición".A razón de esto, Giménez ha pedido al socialista "seriedad y respeto" en cuanto a las afirmaciones que ha realizado sobre el futuro de García en la Diputación, aunque afirma entender que "está nervioso" y que "por eso hace ese tipo de acusaciones", aunque ha reiterado que el trabajo que está haciendo García al frente de la Diputación "es el mejor aval para demostrar su compromiso con la institución que preside y con los 103 municipios"."Lamentamos que no sea el candidato que hubiera preferido, y más cuando el que encabeza la lista del PSOE --para el 28A-- es el almeriense que peor ha tratado a la provincia incluso teniendo la oportunidad de hacerlo en su papel como ministro", ha enfatizado Giménez, en referencia al ministro de Cultura en funciones, José Guirao.En este sentido, Giménez ha recordado que Guirao "lleva asediando a la Diputación desde que llegara al cargo" con "el único fin" de retirar la subvención del 1,5% cultural que el anterior gobierno había concedido al Hospital Provincial, una intención que les ha llevado a documentar la importancia de este proyecto en hasta trece requerimientos que han recibido con "el único fin de quitarnos esa ayuda y dejar a los almerienses sin disfrutar de este emblemático edificio". A su juicio, esto "deja claro el cariño que --Guirao-- tiene por su tierra" y "la única vinculación que tiene con Almería la lleva en su DNI".El portavoz del equipo de gobierno de la institución ha asegurado que el presidente de la Diputación seguirá trabajando por la provincia como lo ha venido haciendo hasta ahora ya ha remarcado que es "un profundo conocedor de esta provincia y por ella se desvive cada día"."Vamos a seguir poniendo encima de la mesa medidas para mejorar la calidad de vida de los almerienses como hemos venido haciendo hasta ahora por igual a todos los municipios, por encima de colores políticos", ha reiterado, tras subrayar "que Lorenzo cuestione el trabajo que ha hecho el presidente de la Diputación es lamentable y más cuando nadie conoce el que él ha hecho después de estos años en la oposición en los que no ha traído ni una sola propuesta para que esta provincia avance, tan sólo una mentira detrás de otra"."Entendemos que al PSOE le haya hecho daño la designación del presidente de la Diputación como número uno del PP al Congreso, ya que es la persona que mejor conoce cada rincón de esta provincia frente a un Ministro que no ha trabajado por los suyos y que se olvidó de Almería hace ya muchas décadas. Estamos orgullosos de la candidatura de Javier A. García al Congreso, ya que es el mejor representante que puede tener la provincia para trasladar las necesidades de nuestra tierra", ha concluido.