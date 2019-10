Foto del diputado de Vox Rodrigo Alonso





El presidente de la gestora provincial de Vox en Almería y parlamentario andaluz Rodrigo Alonso ha asegurado que el comportamiento de los concejales "en rebeldía" de Roquetas de Mar "no tiene sitio" en el partido de Santiago Abascal y les ha afeado la "falta de consideración" a los ciudadanos que hayan antepuesto "sus propios intereses particulares al proyecto político".



"Los únicos que han traicionado son esos dos concejales porque nadie les ha dicho que se suban el sueldo un 33 por ciento, que tengan dedicación al 100 por ciento y que lo compatilicen con sus empresas", ha trasladado Alonso, quien ha asegurado que la ciudadanía "está harta de este tipo de actuaciones" al tiempo que ha remarcado que Vox "no ha venido a las instituciones para esto".



A preguntas de los periodistas, Alonso se ha referido en estos términos a los ediles Francisco Barrionuevo y Antonio Inocencio López quienes han anunciado este viernes su baja como militantes del partido y han dimitido de su cargo con delegación de área si bien no han entregado su acta, por lo que pasan a ser no adscritos.



Tras definir a los miembros de Vox como "gente de honor y lealtad", ha asegurado que Vox entró en el escenario político "para hacer lo que ha dicho en el atril cuando se baja de él" y ha dicho que "aquel que pretenda contravenir esto, no es digno de pertenecer a Vox".



"Los españoles están hartos de escuchar promesas, milongas y quieren un compromiso firme de los políticos", ha indicado para añadir que "Vox no va a permitir que quien debe velar por el interés general venga a lucrarse y al beneficio propio".



Alonso ha recordado que los dos cargos electos "nada más entrar en el gobierno municipal" de Roquetas de Mar junto al PP "hacen todo lo contrario a lo que habían dicho en campaña, subiéndose el sueldo en torno a un 33 por ciento, no una revisión en base al IPC como cualquier trabajador".



"No contentos con ello, dos de ellos, rebeldía, se ponen dedicacion al 100 por ciento alegando que no iban a tener relacion ya con sus empresas y la sorpresa mayor y mayúscula llega cuando en el último pleno se aprueba se les permita a esos dos concejales estar al 100 por ciento y encima estar en sus empresas", ha explicado.



En esta línea, ha apuntado que, ante "esta falta de consideración" al proyecto de Vox, desde la gestora provincial se comunicaron los hechos a la Vicesecretaría General de Organización y, a su vez, al comité ejecutivo nacional que les instó "a bajarse el sueldo, revalorizándolo con el IPC y que si iban a compatibilizar sus empresas con el cargo electo como permite la ley, que lo bajasen al 50 por ciento".



"De aquellos polvos, estos lodos", ha concluido en referencia al abandono anunciado este viernes por ambos, quienes serán objeto de expediente disciplinario por parte de Vox "tal y como reflejan los estatutos".





