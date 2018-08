Juan Fernández, en la cena del sindicato en la Feria





El presidente provincial de CSIF en Almería, Juan Fernández, ha indicado este miércoles que la empresa de restauración que explota su caseta juvenil en recinto ferial le ha trasladado que se negó el acceso a un grupo de personas entre los que había africanos porque "algunos no iban en condiciones" y ha remarcado que desde la citada mercantil niegan que el rechazo "tuviese que ver con su raza o color de piel".



Fernández ha trasladado a Europa Press que, ante versiones "tan contradictorias", van a esperar a que concluya la semana grande de fiestas en la capital para mantener una reunión con 'La Suite' en la que se abordará lo que pasó en la noche del lunes y se estudiará la respuesta que se da a la hoja de reclamaciones presentada por la Fundación Cepaim ante la Junta de Andalucía, en la que se denuncia que no les dejaron pasar a la caseta "por ser negros".



"Yo no puede dar fe ni de una cosa ni de lo contrario porque hay dos versiones distintas pero necesitamos tener la certeza de lo que pasó porque lo que se denuncia es un hecho lamentable, de suma gravedad, y tenemos que llegar al último extremo", ha remarcado para instar a esperar a que concluya la investigación puesta en marcha por el sindicato.



Fernández ha explicado que tanto el encargado como testigos presentes aseguran que "no se les dejó entrar porque algunos del grupo no iban en condiciones". "Me comentan que alguno iba en chándal, otro en bañador y chanclas, y un tercero que parecía haber consumido mucho alcohol... a lo mejor se han podido equivocar en la apreciación pero nada tiene que ver, me dicen, con distinción entre blancos y negros".



Tras matizar que no puede poner la mano en el fuego, ha cuestionado que, tal y como relata Cepaim en su denuncia, fueran instrucciones "del jefe de la empresa" el negar el acceso a personas negras "cuando en esa misma empresa hay empleados de color" y se ha preguntado porqué "antes unos hechos tan graves, no alertaron a la Policía Local que está al lado".



"Daremos una respuesta adecuada cuando acabe la feria y sepamos con certeza qué pasó porque aunque nosotros somos los propietarios y no los gestores de la caseta, asumimos nuestra parte de responsabilidad", ha concluido.



DENUNCIA



La Fundación Cepaim por la convivencia y la cohesión social ha denunciado ante la Junta de Andalucía a la caseta por actuar desde el "racismo y xenofobia" con un grupo de solicitantes de asilo con residencia en pisos de acogida de Níjar que participaban en una actividad cultural organizada por el colectivo para dar a conocer la cultura y costumbres de España.



En un momento dado, tal y como reza la reclamación ante el Gobierno andaluz, se dispusieron a entrar en la caseta juvenil 'La Suite', perteneciente al sindicato CSIF, cuando "el personal de seguridad nos negó el acceso alegando que éramos personas de color negro".



"Nos dijeron que por orden del jefe no se le permitía la entrada a negros", continúa la denuncia, por lo que, ante esta situación "clara de racismo y xenofobia", decidieron pedir la hoja de reclamaciones "que nos enviaron a rellenar a la barra de la calle, fuera de la caseta".



A la espera de que los servicios jurídicos de Cepaim estudien si cabo emprender acciones legales, desde la fundación se ha asegurado que es "una auténtica vergüenza" que episodios de este tipo se sigan dando. "Es un planteamiento absolutamente racista y nos preocupa seriamente que siga pasando en una sociedad democrática y civilizada. Es un auténtico bochorno y queremos que se sepa que sigue ocurriendo", han afirmado.





