El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha indicado que estará "dedicado al cien por ciento a la provincia de Almería" hasta que no se celebren las elecciones municipales de 26 de mayo y sea elegido nuevo presidente de la institución.



"Hasta que, al menos, no se elija un nuevo presidente de la Diputación estaré dedicado, como no podía ser de otra manera, al cien por ciento a la provincia de Almería", ha dicho después de haber sido designado número uno de la candidatura del PP al Congreso de los Diputados.



García ha precisado que su "compromiso" es continuar hasta esa fecha "como hasta ahora, visitando municipios, llevando proyectos, visitando obras, hablando con alcaldes" ya que "para esto me eligieron mis compañeros diputados provinciales".



"Seguiré haciendo eso, proponiendo cosas para mejorar la provincia desde la institución que presido porque una cosa no tiene que ver con la otra", ha trasladado.



El también secretario general del PP ha asegurado estar "muy ilusionado" por encabezar la lista del PP de Almería al Congreso y ha señalado que su objetivo es "poner encima de la mesa los proyectos que necesita la provincia, sus problemas, y también sus anhelos e ilusiones".



"De eso nos gustaría hablar de aquí al 28 de abril", ha remarcado García, quien ha enmarcado su designación en un "cambio tranquilo, moderado, en el que todo el mundo gana, nadie pierde". "Es lo que está ejecutando Pablo Casado, lo que quiere dentro del PP y también a nivel nacional", ha apuntillado.



Por último, ha saludado la "confianza" depositada en él para "representar el proyecto del PP en la provincia" y ha afirmado que, desde esa "gran responsabilidad", lo que "tenemos que hacer es devolver esa confianza en forma de trabajo y sacrificio para defender y abanderar los proyectos e inquietudes de los almerienses".





