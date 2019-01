Teodoro García Egea en una rueda de prensa





El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmado que la "mejor noticia" para los españoles es que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno del PSOE presenta el lunes "no se aprueben" y ha avisado de que su partido "va a poner toda su fuerza parlamentaria" en funcionamiento "para que no salgan adelante".



"El presidente Pedro Sánchez está encaminando a España hacía una nueva recesión pero el PP va a estar con la gente y no va a abandonar a los españoles", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de asistir al pleno de investidura del número dos del PP de Almería, Javier Aureliano García, como presidente de la Diputación Provincial.



García Egea ha asegurado que las "expectativas" del PP con respecto al proyecto socialista de PGE para 2019 pasa porque "no se aprueben" ya que sería la "mejor noticia para los españoles, para su bolsillo, para su futuro y para el empleo en España".



Ha sido especialmente crítico con la "subida de impuestos y del coste de la vida" que suponen, a su juicio, y ha enfrentado la política económica que quiere hacer el candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, en Andalucía con la que propone la ministra de Economía, María Jesús Montero.



"Los españoles no entenderían que ahora se le subieran los impuestos y que, mientras que Moreno va a proponer en el Parlamento andaluz desde su gobierno eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones, Montero amenaza con subir ese impuesto", ha trasladado.



Para García Egea, es "una vergüenza" y deja "además a las claras" qué política quiere seguir el PSOE y cuál quiere seguir en PP ya que "nosotros queremos que se elimine ese injusto impuesto y los socialistas que se suba en toda España".



Al hilo de esto, ha remarcado que el PP pondrá "toda su fuerza parlamentaria" en marcha para que los presupuestos para 2019 "no salgan adelante" y para que, según ha concluido, "no volvamos a la ruina a la que nunca debimos llegar con el anterior gobierno del PSOE".

--EUROPA PRESS--