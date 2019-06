Fundación ONCE y Grupo Control se comprometen con la inclusión laboral de personas con discapacidad

Almería.-Fundación ONCE y Grupo Control se comprometen con la inclusió

La secretaria general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, y la directora de Talento y Desarrollo de Grupo Control, Carmen Irene López, han firmado en Almería un Convenio Inserta que supondrá la contratación por parte de la compañía de seguridad de 75 personas con discapacidad durante los próximos tres años.Según ha explicado Carcedo en una nota, este convenio es "muy importante, porque pone sobre la mesa la colaboración que ya venían desarrollando desde hace un par de años Inserta Empleo y Grupo Control". "Los trabajadores con discapacidad pueden ocupar puestos en la compañía de manera satisfactoria", ha asegurado.La secretaria general de Inserta Empleo ha recalcado, además, que este acuerdo "obliga a llevar a cabo planes de trabajo, a realizar un seguimiento de estos empleados y a poner en valor los esfuerzos que vienen realizándose en materia de inclusión", todo ello "como ejemplo de que esta responsabilidad social la puede ejercer cualquier empresa".Por su parte, la directora de Talento y Desarrollo de Grupo Control Seguridad ha señalado que "con acuerdos como este reafirmamos nuestro firme compromiso social como empresa. Con Fundación ONCE llevamos tiempo colaborando y la experiencia ha sido muy valiosa para las dos partes. Esperamos que la firma de este acuerdo sirva para intensificar esta relación, y que cumplamos todos los objetivos marcados".López Plaza ha añadido que "también queremos difundir la importancia de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral y agradecemos a Fundación ONCE la confianza depositada en nosotros como empresa".Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, Grupo Control cuenta con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, que preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor al perfil requerido.Asimismo, Grupo Control favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a centros especiales de empleo.Este acuerdo se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.--EUROPA PRESS--