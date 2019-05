Fran Fernández se despide del Almería: “Después de siete años de tremendo desgaste necesito un cambio”

Despedida de Fran Fernández

ALMERÍA.- Fran Fernández, entrenador de la UD Almería, ha anunciado en el transcurso de una rueda de prensa que no seguirá la próxima temporada como técnico del primer equipo rojiblanco; una intervención cargada de emotividad que llevó al protagonista de la misma a tener que detenerse en varias ocasiones al no poder articular palabra. Tenía lágrimas en los ojos y se encontraba tremendamente emocionado.

Junto a él, en la mesa de la sala de conferencias del Estadio, estaba Miguel Ángel Corona, director deportivo de la entidad, y sentados en primera fila, muy cerca de él, los consejeros Manolo García, Luis Guillén, Onofre Díaz… la directora de organización, Lorena García; el delegado del primer equipo, Jorge Díaz, y otros empleados del club, que quisieron arropar al técnico.

Fran Fernández, que matizó que no tiene nada cerrado con ningún otro equipo, subrayó que “después de siete años de tremendo desgaste necesito un cambio”. Agradeció el apoyo que ha recibido en todo momento por parte de todos los sectores vinculados con la entidad, y precisó que el presidente, Alfonso García, intentó hasta el último momento su continuidad en la UD Almería.

El entrenador rojiblanco leyó un comunicado que había elaborado y al término del mismo recibió una cerrada ovación por parte de todos los presentes en la abarrotada sala de prensa del Mediterráneo.

Miguel Ángel Corona tomó la palabra tras la intervención del técnico para, en nombre del club, agradecer y valorar todo conseguido por Fran, además de desearle suerte de cara al futuro.

El comunicado, íntegro, de Fran Fernández, es el siguiente:

“Lo primero que me gustaría es agradeceros vuestra asistencia. Os hemos reunido para anunciaros que no voy a continuar siendo el entrenador de la UD Almería la próxima temporada.

Ha sido la decisión profesional más difícil que he tomado, siendo la oferta de mi club, del club de mi familia, de mis amigos y de tanta gente que quiero y admiro.

En cuanto tomé una decisión definitiva lo comuniqué al club la semana pasada. Han sido semanas difíciles, de dormir poco, de darle muchas vueltas a todo, de poner en una balanza todo lo positivo y negativo… semanas de una lucha interna entre corazón y cabeza y, al final... de autoconvencimiento.

Después de 7 años en mi club y, sobre todo, después de estos 2 años y 3 meses desde mi debut en el primer equipo, he podido cumplir un sueño, ese sueño que empecé a tener cuando me inicié en los banquillos, ese sueño de poder tener la gran responsabilidad de dirigir a mi equipo, el equipo de mi ciudad.

He tomado esta decisión por diferentes motivos personales y profesionales, pero principalmente porque después de 7 años, de tremendo desgaste, necesito un cambio. Un cambio que no sé dónde me va a llevar en un futuro próximo, pero un cambio que considero muy necesario en este momento para mí y mi familia.

Lo único en lo que pienso y me preocupa ahora mismo es acabar esta etapa lo mejor posible, después de poner esas primeras piedras hacia un nuevo ciclo.

He intentado dejarme el alma por este escudo, al cual quiero y querré siempre.

Todas mis decisiones y actos en este tiempo os aseguro que han sido siempre pensando en el club y en el equipo por encima de las propias.

Me gustaría aclarar que no tengo ningún acuerdo con ningún otro club, ni he tenido contacto hasta el momento y que he intentado tomar esta complicada decisión lo antes posible, una vez alcanzados los objetivos y siempre en beneficio de todas las partes. Lógicamente me gustaría seguir entrenando, aunque no descarto tomarme un tiempo para continuar con mi formación.

Espero que esto sólo sea un hasta pronto y que más adelante nos podamos encontrar de nuevo, y no solo para celebrar una permanencia muy agónica o una permanencia holgada con más de 2 meses de tranquilidad e intentando ser ambiciosos, sino que podamos ayudar para recuperar lo que a este club y a esta ciudad merecen.

También quería agradecer al presidente, Alfonso García, la oportunidad dada, por permitir que yo pudiera trabajar aquí. Además, debo informaros que él ha intentado que yo continuara una temporada más hasta el último momento, pero la decisión ya estaba tomada.

Muchas gracias a la dirección deportiva por su confianza mostrada desde el final de la temporada anterior. Hemos trabajado juntos en el día a día en un reto muy complicado por nuestros recursos y hemos conseguido lo que nadie imaginaba cuando iniciamos este proyecto.

Por supuesto, Gracias a la plantilla, cuerpo técnico, cuerpo médico y utilleros por su hambre, por su voluntad de crecer y por aguantar mis exigencias con una gran profesionalidad. Sin duda, se valorará más lo logrado esta temporada con el paso del tiempo. Gran trabajo el vuestro!!

Mil Gracias a Jorge, Juan Carlos y demás compañeros de largos viajes, sois profesionales y, ante todo, buenas personas que me habéis hecho más sencillo todo esto.

Gracias a Lorena y Alfonso García Piñero por vuestro apoyo y confianza depositada en mi durante diferentes momentos en estos años. A todos los consejeros y a todos los empleados del club, que son pocos, pero muy importantes. Gracias a los miembros de la cantera, no se me olvidará jamás de dónde vengo, y a todos los que me han ayudado en este proceso desde el primer día hace 7 años.

Gracias a la afición, la cual me ha acogido y me ha mostrado su cariño y apoyo siempre. No podré devolver todo lo que me habéis dado en este tiempo y nunca olvidaré los recibimientos fuera y contra el Alcorcón en casa de la temporada pasada, o lo que hemos soñado y celebrado juntos esta temporada en Liga y en Copa.Yo he sido uno de los vuestros antes de llegar aquí y lo seguiré siendo siempre. Mil gracias!!

Y por último, gracias a mi familia y a los verdaderos amigos que me han apoyado durante todos los momentos duros y de soledad que he pasado.

Ha sido un orgullo y un placer poder defender este escudo con toda la pasión del mundo y estad seguros que presumiré de ello.

Vamos UDA!!”