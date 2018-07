Fondón, el Corazón de La Alpujarra, en 5,5 millones de cupones de la ONCE

Cupón dedicado a Fondón

ALMERÍA.- Fondón protagoniza el cupón de la ONCE del martes, 31 de julio. Cinco millones y medio de cupones difundirán por toda España el Corazón de La Alpujarra.

El cupón ha sido presentado por el alcalde de Fondón, Francisco Álvarez, y el director de la ONCE en Almería, Pascual Gualda Alonso.



Situado en la parte oriental de La Alpujarra, Fondón Forma municipio con sus otros dos núcleos de población, Benecid y Fuente Victoria. Fue cruce de culturas de los pueblos que, a lo largo de la historia, habitaron la zona.



Fue el escenario principal de la rebelión de los moriscos en La Alpujarra en 1567. La repoblación de Fondón, tras la expulsión de los moriscos del Reino de Granada, la realizó el Alonso de Frías, alcalde mayor de La Alpujarra, que trajo a la zona cristianos viejos procedentes de fuera del Reino de Granada.



El visitante puede encontrar interesantes edificios como el Cortijo de las Paces, ejemplo de los típicos cortijos almerienses, y que fue escenario de la firma de las capitulaciones de paz entre los moriscos alpujarreños y los cristianos.

Destaca también la Iglesia Parroquial de San Andrés (siglo XVI), con su torre; la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor (siglo XVIII), de portada renacentista; o la Ermita de Nuestra Señora de Las Angustias.



Otro edificio interesante es el del Ayuntamiento, de 1790, construido por el arquitecto granadino Juan de Mata Velasco. Y sin olvidar Las Mansiones Barrocas (siglo XVIII), caracterizadas por su rejería y sus patios porticados.

Cuenta también Fondón con entornos naturales por su situación en un valle que se forma en las estribaciones de la Sierra de Gádor y de la Cordillera de Sierra Nevada.



El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.



Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.