Fomento reinicia las obras de la variante sur de Berja paralizadas desde 2012

La nueva carretera, que evita el paso del tráfico de medio recorrido por el municipio, tiene una inversión de seis millones



Visita de la consejera a las obras de la variante de Berja

ALMERÍA.- La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha reiniciado, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, las obras de construcción de la variante sur de Berja (Almería), que da continuidad a la ronda noroeste, y que tiene como principal objetivo canalizar el tráfico de las Alpujarras almerienses hacia la costa y la Autovía del Mediterráneo (A-7).

Esta infraestructura, cuya ejecución se inició en diciembre de 2008, se paralizó en 2012, cuando la ejecución ya era del 77 por ciento. En octubre de 2017 hubo un intento de reinicio, pero no se llegó a materializar debido a unos servicios afectados que no se pudieron desviar, por lo que no se reactivó durante la pasada legislatura.

El nuevo equipo de la Consejería ha desbloqueado este proyecto, impulsando la tramitación de un proyecto modificado que supondrá un aumento de un millón de euros sobre el presupuesto inicial de cinco millones y que servirá para adaptar las obras a la normativa vigente, dado el periodo transcurrido desde la paralización de las obras, hace más de siete años. El plazo que resta para culminar esta obra es de siete meses.

De hecho, los primeros trabajos que se van a llevar a cabo una vez reactivada su ejecución consistirán en el traslado de las líneas eléctricas de Endesa que imposibilitaron la reanudación de las mismas hace ahora dos años. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, que ha estado presente en el reinicio de la obra, se comprometió el pasado mes de mayo en una visita a esta localidad almeriense a impulsar su reactivación durante el verano.

La carretera, que da continuidad a la ronda noroeste, tiene 3,1 kilómetros de longitud, un ancho convencional de 11 metros, con un carril de 3,5 metros para cada sentido, y arcenes de 1,5 metros. Con un diseño que contribuye a garantizar las condiciones de comodidad y seguridad vial en la conducción.

La variante sur de Berja, que discurre entre las carreteras A-1175 de Berja a Turón y la A-347 hacia Alcolea, está cofinanciada con Fondos FEDER del actual Programa Operativo 2014-2020 y dará salida a la costa del poniente en Adra al tráfico procedente de la Alpujarra almeriense que circula por la A-347, sin necesidad de atravesar el municipio de Berja, lo que conlleva una mejora de la calidad de vida y la seguridad para los ciudadanos del municipio.

El trazado comienza en la glorieta de conexión de la carretera A-1175 y sigue hacia el sur hasta una segunda glorieta donde conecta con la AL-5300 a San Roque y, a partir de ese punto, atraviesa la rambla de Benejí y del Boquerón hasta conectar con la A-347, mediante una tercera glorieta. En la rambla de Benejí se ha construido una estructura o viaducto de tres vanos, con vigas en forma de doble T prefabricadas.