Fomento mantiene el AVE Almería-Murcia para 2023 y prevé tener realizado el intercambiador de Granada en 2020

José Luis Ábalos





El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha señalado este jueves que "pese a todas las incidencias" el Gobierno mantiene su previsión para que la conexión de Alta Velocidad entre Murcia y Granada quede establecida en 2023 debido al "gran impulso" que el Ejecutivo ha dado durante este mandato de nueve meses a las licitaciones, sentido en el que además ha apuntado que durante marzo se adjudicará el intercambiador de ancho de vía en Granada, lo que posibilitará además reducir los tiempos de viaje entre Almería y Madrid a partir de 2020 en más de una hora.



Así lo ha indicado en un desayuno informativo de Forum Europa tras hacer repaso de las actuaciones desarrolladas por el Gobierno, que a su llegada "no encontró más que un tramo de plataforma" realizado las obras de conexión entre Almería y Murcia, pero que tras un "ejercicio de coordinación" entre el Ministerio y Adif se han "licitado nueve tramos por valor de más de 1.200 millones de euros".



Ábalos ha detallado además que, en paralelo, se ha trabajado para mejorar las conexiones entre la capital y Almería, sentido en el que espera que para el próximo mes de mayo comiencen en Granada las obras de intercambiador de ancho de vía; unos trabajos que durarán diez meses y que posibilitarán la circulación de trenes híbridos entre las dos provincias andaluzas, con lo que de forma global los tiempos de viaje entre Almería y Madrid podrán reducirse "entre una hora y una hora y media".



El responsable de Fomento ha apuntado también la intención de suprimir las limitaciones de velocidad mediante la adaptación de la vía y su electrificación en la línea Granada-Moreda y Moreda-Almería, lo que a la postre "permitirá la materialización del Corredor Mediterráneo y de un eje andaluz ferroviario en ancho internacional" que conectará Almería, Granada, Antequera, Córdoba, Algeciras, Málaga y Sevilla.



Preguntado por el estado de la línea entre Almería y Sevilla, que encierra siete horas de viaje con cuatro trasbordos, tres de ellos por carretera, Ábalos ha asegurado que la intención del Gobierno con los nuevos presupuestos era "reorientar" las inversiones a la red convencional, pero "algunos votaron que no".



"Nunca entenderé que en la primera oportunidad que tiene el Gobierno de Andalucía de tener la inversión estatutaria que merece y que le corresponde, sus diputados votaran que no", ha manifestado el ministro al respecto.



En cuanto a los tramos para la Alta Velocidad con Murcia, Ábalos ha explicado que ya se ha encargado la consultoría y asistencia técnica para el anteproyecto de la segunda fase del soterramiento en Almería, y que se mantiene a la espera de ser licitados los tramos de Lorca-Pulpí --previstos para el tercer trimestre del año-- y Totana (Murcia). De otro lado, ha señalado que las obras de la Estación de Ferrocarril de Almería finalizarán el próximo mes de abril.

--EUROPA PRESS--