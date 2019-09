Fomento cede al Ayuntamiento de Huércal de Almería la titularidad de un tramo de la carretera N-340A

El Ministerio de Fomento ha cedido al Ayuntamiento de Huércal de Almería la titularidad de un tramo de la carretera N-340A, lo que supone la consiguiente modificación de la Red de Carreteras del Estado.



Este ayuntamiento almeriense solicitó al Ministerio de Fomento, con fecha 10 de septiembre de 2018, la cesión de titularidad de un tramo de la carretera N-340A, al amparo de las condiciones establecidas en la Ley 37/2015, según explica Fomento en una nota.



Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, se consideró procedente acceder a lo solicitado. El expediente contempla la cesión sin cargo del tramo de la carretera N-340A comprendido entre los punto kilométrico 446+000 y 447+4000. La longitud real del tramo a ceder es de 1.330 metros.



La cesión de este tramo, que hasta la fecha pertenecían a la Red de Carreteras del Estado, no menoscaba la continuidad de la red viaria estatal ni la funcionalidad de la misma. Se trata de un tramo que carece de función de servicio al tráfico de largo recorrido.



Asimismo, el cambio de titularidad no conlleva transferencia de capital alguno, no generándose obligaciones económicas o gasto para la Administración General del Estado.

