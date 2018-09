El secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, ha asegurado que "no hay ningún retraso" en los proyectos relacionados con la conexión por Alta Velocidad entre Murcia y Almería y que en este momento se están abordando licitaciones que se podrán anunciar próximamente. Así ha querido dejar claro que "no hay ninguna paralización" en cuanto al desarrollo del Corredor del Mediterráneo.



Izquierdo se ha pronunciado así en la Comisión de Fomento del Congreso donde el diputado del PP Rafael Hernando ha acusado al Ministerio de "tomar la decisión injusta y unilateral" de "paralizar" las obras del corredor y, especialmente, las que se refieren al trayecto Almería-Murcia.



Esta conexión tenía "un cronograma claro" cuando gobernaba el PP y ahora se va a volver al modelo socialista de "ejecutar obras en tramos que no están interconectados y que no tienen posibilidad de usarse ni por mercancías ni por pasajeros".



"Le pediría que no aplique una moratoria al corredor del mediterráneo y especialmente a Almería y Granada y exijo que se cumplan los plazos y no hagan el ridículo", ha dicho Hernando, quien ha asegurado que en Almería el PSOE "ponía un cartel cada día" porque no se habían empezado las obras y "ahora misteriosamente se ha retirado ese cartel y nadie sabe nada".



Por último, ha remachado que el Gobierno ha "paralizado la licitación de proyectos que estaban en condiciones de ser licitados" y, por tanto, ha pedido a Izquierdo "que explique por qué".



En respuesta a esto, el secretario ha afirmado que en el Gobierno "no hay ningún ánimo de paralizar ninguna infraestructura" y le ha sugerido al popular que, en lugar de apostar por "debates demagógicos" y su partido se centre en alcanzar un pacto de Estado por las infraestructuras para "llegar así a un entendimiento". "Bien nos vendría a todos ese pacto por transparencia y claridad tanto para los ciudadanos como para los que quieren invertir y mover sus productos por tren en nuestras vías", ha dicho.



Así, ha reiterado que "no hay ningún retraso" y se están abordando todas las infraestructuras pero, el problema, a su juicio, es que el PP "cree que lo dejó todo terminado, con un lazo para ir inaugurando a troche y moche". La realidad, según ha dicho, es que "muchos" de los anuncios del anterior gobierno al respecto de proyectos en materia de infraestructuras "están inmaduros desde el punto de vista administrativo como para empezar las obra".



En relación con las obras del AVE entre Murcia y Almería, Izquierdo ha detallado que hay dos tramos que estaban anunciados en el Diario Oficial de la Unión Europea (UE), que son el de Río Andrax-El Puche y el de Pulpí-Vera. Estos son dos tramos que están en licitación en este momento y, en concreto, están pendientes de la apertura a oferta económica.



El secretario ha apuntado a los últimos anuncios del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que, según ha recordado Izquierdo, habló de la próxima licitación de los tramos Los Arejos-Níjar; Níjar-Rio Andrax en Almería y Sangonera-Nonduermas en Murcia. "Se llevarán a cabo -las licitaciones-- muy previsiblemente en el próximo consejo de Administración de Adif, sino en el siguiente, pero estamos en el punto para que se puedan llevar a cabo", ha concluido.

