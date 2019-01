Fiscalía pide que exalcalde de Huércal de Almería (PP) declare como investigado por presuntas facturas irregulares

Ismael Torres, ex alcalde de Huércal de Almeria por el PP





La Fiscalía Provincial de Almería ha interesado que el exalcalde de Huércal de Almería, el popular Ismael Torres, declare como investigado en relación a las presuntas irregularidades en la contratación de obras y servicios durante su gestión en relación a la información aportada por el equipo de gobierno liderado por la alcaldesa, Ángeles Castillo (PSOE), sobre facturas que suman un importe de más de 1,4 millones de euros.



Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press la denuncia que el Ministerio Público ha interpuesto ante el Juzgado Decano de Instrucción al ver indicios de un posible delito de prevaricación administrativa tras la denuncia efectuada por el Consistorio el pasado 22 de noviembre en virtud del contenido de la información y la documentación que se presentaron ante la Fiscalía.



Así, ha solicitado además la declaración como testigos de la denunciante y del interventor municipal, así como que se reclamen al Ayuntamiento huercalense los expedientes afectados por la denuncia, entre otras diligencias de investigación. También solicita que se declare la complejidad de la causa.



En su denuncia, se puso en conocimiento del Ministerio Público los expedientes de facturas que fueron sometido a debate del pleno de la corporación local el pasado día 19 de octubre y cuyos informes de fiscalización emitidos por parte de la intervención municipal "contenían reparos".



La información facilitada a la Fiscalía apuntaba la posible contratación durante la gestión de Torres de diversos suministros, servicios y obras "sin consignación presupuestaria y sin seguir el procedimiento administrativo legalmente previsto" y "con informes en contra del interventor", con lo que habría hecho "prevalecer su propia voluntad sobre los intereses generales del ente local y los particulares de los posibles interesados", según resume el decreto remitido al denunciante.



Según trasladó la propia alcaldesa a través de un comunicado, las facturas denuncias se corresponden a "servicios, suministros y actividades contratadas íntegramente" por Torres y que certificarían que el exregidor "ha vulnerado la Ley de contratos del Sector Público".



"Se han realizado sin seguir el procedimiento administrativo y, en la mayoría de los casos, sin consignación presupuestaria, además de que ha traspasado con creces los límites máximos de la contratación menor", según aseguró.



La alcaldesa hizo alusión a la "espantada" que dio Torres en el pleno "no queriendo asumir su responsabilidad después de que ha dejado el Ayuntamiento con facturas impagadas por más de 1,4 millones de euros", lo que "indignó a todo el mundo".



"Los grupos políticos, el público asistente y los proveedores que asistieron y revelaron estar en la ruina pidieron al equipo de gobierno actual que pusiera esta situación en manos de la justicia y por este motivo ya ha sido toda la documentación puesta en manos de la Fiscalía Provincial", ha señalado.



En la citada sesión plenaria se expuso la situación de familias que "están arruinadas porque no cobran facturas desde el mes de enero y un proveedor en concreto desde el año 2016".



"Se trata de empresas, de pequeños autónomos que han prestado servicios en nuestro pueblo y que no tienen responsabilidad ninguna en esto, pero sí la tiene el que ha órgano de contratación en estos tres últimos años y medio, el exalcalde", apuntó.



BÚSQUEDA DE "NOTORIEDAD"



Ante tales acusaciones, el exalcalde y concejal del PP, rechazó la existencia de irregularidades en relación a los expedientes de facturas al tiempo que enmarcó la acción de la edil a la búsqueda de "notoriedad".



En este sentido, Torres ha apuntó que los expediente que se sometieron a un pleno "nulo de pleno derecho" el pasado día 19 de octubre corresponden a facturas "por poco menos de 100.000 euros y no de 1,4 millones", toda vez que incidió en que la competencia para aprobar dichas facturas "no es delegable en el pleno".



La edil huercalense fue proclamada en octubre nueva alcaldesa de Huércal de Almería tras prosperar la moción de censura impulsada por su grupo junto con los concejales de IULV-CA, Grimp, VHA y ACH tras haber recibido once apoyos --los de sus diez ediles y la concejal no adscrita-- frente a los cinco votos en contra del PP y una abstención de Cs.



La sesión, que se extendió durante más de hora y media con un pleno abarrotado de público, dejó fuera de la Alcaldía al popular Ismael Torres, quien en las últimas semanas había destituido a la concejal Antonia Fernández de su equipo de gobierno, de manera que esta apoyó la moción para arrebatarle la Alcaldía. El PSOE ha formado gobierno local con Grinp y VHA.

--EUROPA PRESS--