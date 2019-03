Fiscalía denuncia al alcalde de Albox por negar presuntamente información a la oposición

Francisco Torrecillas





La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Albox (Almería), el independiente Francisco Torrecillas, y al interventor municipal por denegar presuntamente la información pedida por el grupo municipal del PSOE en "seis" ocasiones.



La resolución del Ministerio Público, de fecha 13 de febrero, solicita que se abran diligencias en vía penal ante "la total ausencia de información" a la solicitudes cursadas a lo largo del año 2018 sobre una concreta petición al poder ser constitutivos de un delito contra los derechos cívicos.



La causa contra Torrecillas, que acumula ya tres procedimientos en marcha, parte de una denuncia formulada por el grupo del PSOE en torno al proyecto de rehabilitación del edificio 'Colegio La Milagrosa', conocido como 'El Convento', que se inició en abril de 2017 y cuya ejecución se enmarca dentro del acuerdo con el Obispado de Almería con un presupuesto que estiman en 500.000 euros.



Según la denuncia, consultada por Europa Press, los concejales socialistas solicitaron "en reiteradas ocasiones" al interventor un informe sobre el estado de ejecución del presupuesto municipal "a los efectos de efectuar las comprobaciones oportunas en relación a las estimaciones de gasto y pagos relacionados con la obra".



"A día de la fecha no se le ha facilitado, impidiendo con ello, y con todo lo anterior el ejercicio del más elemental derecho de participación en la vida política a través de control que se supone debe ejercitarse por la oposición, y que, como se ha visto no es más que una forma de enmascarar las omisiones procedimentales de contratación que de forma plenamente dolosa se realizan por instrucción directa del alcalde", indica.



Hace referencia, asimismo, a que el alcalde "está impidiendo" la labor de control y de fiscalización ya que "no celebra los plenos ordinarios que de forma preceptiva se han de convocar mensualmente" y no atiende la petición de información que "de forma reiterada los concejales de la corporación han interesado acerca de determinados asuntos públicos y en especial de la repetida obra de rehabilitación del Edificio del Convento".



Los socialistas consideran que Torrecillas también "conculca" los derechos de la oposición "cuando no cumple los acuerdos que fueron adoptados en el pleno extraordinario del 1 de agosto de 2018 relativos a la obra, sobre auditorias legales y técnicas de los contratos y proyectos que ejecutan en relación a la mismo" y que su actuación "ha tenido como finalidad no facilitar la información necesaria para ejercitar el derecho político de participación en la vida pública, principalmente a partir de noviembre de 2017".





