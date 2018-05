Fiscal pide cárcel a cuatro acusados por presunto fraude de subvenciones en los cursos de formación

Ciudad de la Justicia de Almería





La Fiscalía ha solicitado que se abra juicio oral a los cuatro administradores de dos empresas dedicadas a impartir cursos de formación en Almería para parados subvencionados por la Consejería de Empleo ya que habría obtenido de manera fraudulenta 19.000 euros de dinero público al "imitar" las firmas de los alumnos.



El Ministerio Público sostiene que los acusados decidieron "de común acuerdo" el supuesto falseo de los modelos oficiales de solicitud de los cursos financiados como los impresos oficiales de control de asistencia semanal ante "las dificultades" para encontrar alumnos que quisieran efectuar el curso y "asistir" a las correspondientes clases, lo que podría dejarles sin percibir la subvención.



El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, interesa para cada uno de los acusados, como administradores de las mercantiles 'Liceo Superior Agronómico SL' e 'Innovación Humana Consultores y Asociados SL', penas de dos años y seis meses de prisión como presuntos autores de un delito de falsedad documental.



Al margen de la pena privativa de libertad, solicita sendas multas de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros y que los responsables de la primera de las empresas indemnicen a la Junta de Andalucía con 18.986,25 euros por el dinero "indebidamente cobrado".



Según el relato del fiscal, J.L.L. y su esposo A.C.M. eran administradores único y "de hecho" de la sociedad Liceo Superior Agronómico SL, que se dedicaba a realizar cursos de formación subvencionados por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y que había percibido entre los años 2000 y 2012 un total de 514.449,33 euros en subvenciones.



Para la gestión administrativa de los cursos y la prestación de otro tipo de servicios contrataban con Innovación Humana Consultores y Asociados, administrada solidariamente por los también acusados O.A.P.G. y L.G.V., habiendo facturado esta de la anterior entre 2010 y 2012 un total de 74.785,55 euros.



El Ministerio Público detalla que, mediante resolución de la Dirección Provincial de Empleo de fecha 17 de enero de 2012, la primera de las sociedades recibió 37.972 euros para la realización de un curso denominado 'Productor de plantas hortícolas' y que, a su vez, contrató a la segunda para que se encargara de tramitar la subvención y de preparar las solicitudes de los alumnos para participar en el curso.



Además, J.L.L. y A.C.M. contrataron a L.G.V. como empleada laboral y a O.A.P.G. como profesor del curso, "siendo todos los trámites ante la administración efectuados bien por los dos últimos o por un empleado laboral" de Innovación Humana Consultores y Asociados.



El escrito sostiene que el presunto falseo de los datos se produjo "a sabiendas de que la única finalidad de dichos documentos era el ser incorporado al correspondiente expediente administrativo" y así, garantizar el cobro de la subvención.



De este modo, "cuanto menos, los acusados imitaron" las firmas de 11 alumnos varias hojas de asistencia semanal o en el modelo oficial de solicitud del curso cuando alguno de ellos "nunca tuvo intención de participar en el curso ni conocimiento de que figuraba como alumno".



"Incluso en muchas de las hojas en las que la firma de control de asistencia es auténtica --añade el fiscal-- los alumnos no habían asistido a las clases pues era frecuente que A.C.M. les entregara las correspondientes hojas de control de asistencia para que las firmara en blanco sin haber asistido".



De este modo, A.C.M., el 9 de enero de 2013, emitió presuntamente para su incorporación al expediente administrativo un certificado sobre la asistencia a clase al 25 por ciento del tiempo de duración del curso "donde hacía constar asistencia de alumnos a clase que no habían tenido lugar".



"Todos los documentos antes relacionados se incorporaron al correspondiente expediente y el importe de la subvención que percibió Liceo Superior Agronómico SL por el curso en el que se cometieron las falsedades asciende a 18.986,25 euros", concluye.



OTRAS CAUSAS TRAMITADAS



De momento, según ha trascendido, la Fiscalía ha formulado acusación en relación al presunto fraude de los cursos de formación contra los administradores de derecho y de hecho de Hostelería y Formación Indalo SL, Indalo Formación y Empleo, y Abakan Formación SL. Asimismo, se ha procedido al archivo de al menos siete procedimientos de los 16 en los que fue dividida la causa y que se repartieron a los seis juzgados de la capital de Almería.



Los archivos corresponden a las diligencias previas incoadas a raíz de las distintas fases de la operación 'Edu' contra Centro de Estudios Andarax SL, Inmecamar SLP, Profesional de Salvamento y Socorrismo SL, Sicma Andalucía SL, Infocentro SL, Granaforma SL y Aplinfo Almería SL.





--EUROPA PRESS--