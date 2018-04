Fiscal pide 15 años a un acusado de raptar a la exnovia de su hermano y violarla durante dos días

Audiencia Provincial de Almería, Palacio de Justicia





La Fiscalía de Almería solicita 15 años de prisión para un hombre acusado de raptar a punta de cuchillo a la excompañera sentimental de su hermano y mantenerla encerrada durante dos días para agredirla sexualmente en varias ocasiones.



El procesado habría suministrado en alguna de estas veces sustancias estupefacientes a la víctima para que perdiese el conocimiento y consumar los abusos, según detalla el escrito de calificación provisional al que tuvo acceso Europa Press



El Ministerio Público atribuye a A.O. la presunta comisión de un delito de detención ilegal por el que interesa cuatro años de cárcel y otro continuado de agresión sexual por el que pide 13 años y seis meses de prisión.



No obstante, aplica el concurso medial del artículo 77.3 del Código Penal a ambos delitos y solicita 15 años de prisión, y diez de libertad vigilada. Interesa que el procesado no pueda acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante 20 años.



Según recoge el escrito de acusación, A.O. contactó por teléfono con la joven, que había sido novia de su hermana, a mediodía del 28 de agosto de 2015 y la invitó a ir con él a la feria.



Tras quedar en una rotonda que da acceso a un barrio de la capital, ambos se subieron a bordo de un taxi y, entonces, "sin que lo viera el taxista", el procesado esgrimió un cuchillo con el que "la intimidó" y la obligó a ir a su casa "con intención de mantener relaciones sexuales con ella".



La fiscal precisa que A.O. encerró presuntamente a la víctima en una habitación alquilada en la que residía, "desconectó" el teléfono que llevaba y no la dejó salir hasta el 30 de agosto cuando ya ella pudo marcharse a su casa.



Durante los dos días que permaneció privada de su libertad deambulatoria, "fueron varias veces" las que el acusado "la obligó a mantener relaciones sexuales completas sin su consentimiento" aunque, según remarca el escrito, ella "accedió por miedo ya que, en ocasiones, le enseñaba el cuchillo y en otras la forzaba haciendo uso de la fuerza".



El Ministerio Público recoge, asimismo, que A.O., quien será enjuiciado en la Audiencia Provincial de Almería en mayo, llegó supuestamente a suministrarle "alguna sustancia que hizo que la víctima llegará a perder el conocimiento para mantener igualmente relaciones sexuales".





--EUROPA PRESS--