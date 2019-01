Fiscal eleva a 31 años su petición de prisión para el acusado del crimen en un pub al ver asesinato

Audiencia Provincial de Almería

La Fiscalía Provincial de Almería ha aumentado este viernes su petición de cárcel para C.U.G., el joven de 20 años acusado de matar de varias puñaladas a un hombre en un pub de El Ejido (Almería) en octubre de 2016 así como de herir a otro, después que, tras las pruebas practicas en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial, apreciara indicios de asesinato y no de homicidio, tal y como había calificado inicialmente.En concreto, el fiscal ha solicitado finalmente 20 años de prisión por un delito de asesinato y otros 11 más por asesinato en grado de tentativa frente a los 23 años en total que requería inicialmente al considerar, a partir de los testimonios, que el ataque se produjo de manera "sorpresiva" e "inesperada", "aprovechando la oscuridad" del local Dreamer en el que se sucedieron los hechos, por lo que contempla que hubo alevosía en el crimen, aunque no ensañamiento dado que, a su parecer, las puñaladas iban encaminadas únicamente a "asegurar la muerte" y no a crear más sufrimiento.Para el Ministerio Público no ha quedado acreditado que se produjera una pelea previa al ataque. "Nadie ha dicho que hubiera un enfrentamiento o jaleo", ha apuntado ante los miembros del jurado, a los que ha aseverado que la víctima "no tuvo opción alguna de defensa" antes de recibir seis puñaladas, una de las cuales acabó con su vida.En esta línea, ha puesto en duda la "pérdida selectiva" de memoria del acusado, quien en la primera sesión aseguró no recordar nada de lo ocurrido debido a la ingesta de alcohol y drogas, así como que no portaba un arma y que había sido rodeado por tres personas. Frente a esta versión, ha apuntado la ofrecida por el agente de policía que practicó la detención, ante el que habría reconocido los hechos y el de otros testigos que rechazaron que hubiera "provocación previa" e, incluso, escenificaron lo ocurrido.En cuanto a la segunda víctima, que consiguió salvar su vida pese a las heridas sufridas, el fiscal ha abundado en que la intención del acusado era también matarle dada el arma empleada, el número de puñaladas efectuadas, el lugar y el contexto en el que se dieron los hechos. "Tuvo la buena suerte de que el acusado no acertó", ha apostillado antes de incidir en que no se han dado indicios suficientes, a su juicio, para aplicar atenuantes o eximentes por una posible ingesta abusiva de alcohol y drogas.Esta última modificación ha supuesto una "sorpresa" para la defensa, al considerar que su patrocinado no tuvo intención de matar y que, en todo caso, las heridas sufridas por la víctima que salvó la vida deben ser enmarcadas, en su caso, dentro de un delito de lesiones; si bien ha reclamado la eximente completa para C.U.G. debido a que estaba "gravemente afectado" en sus capacidades, según ha interpretado.Asimismo, y en caso de que el jurado no apreciara dicha situación, ha solicitado subsidiariamente que el acusado sea condenado por un delito de homicidio con ciertas atenuantes dadas las condiciones físicas y mentales que, a consecuencia del alcohol y las drogas, presentaba en el momento de los hechos, así como porque, cuando los hechos se produjeron, el acusado contaba con 18 años y pocos meses.Por su parte, la acusación particular ha mantenido su calificación inicial por asesinato y ha insistido en que el acusado perpetró el crimen con "alevosía" y "ensañamiento" debido a las diferentes heridas que presentaba cuando fue atendido antes de ser trasladado al Hospital de Poniente de El Ejido, donde finalmente falleció. El objeto de veredicto será entregado al tribunal el próximo lunes.--EUROPA PRESS--