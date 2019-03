Fiscal agrava su acusación contra el presunto autor del crimen machista de Huércal al ver alevosía

Audiencia Provincial de Almería





La Fiscalía de Almería ha determinado este viernes que hubo cierto de grado de premeditación en el crimen machista que tuvo lugar en enero de 2017 en Huércal de Almería (Almería) al considerar que el acusado Francisco Salvador S.G. pudo manejar un juego de llaves de la casa de la víctima, sin que esta lo supiera, para así acceder a la vivienda de madrugada y alcanzar el dormitorio, donde habría efectuado un ataque "por sorpresa" antes de acabar con la vida de la joven cuando ya se encontraba débil y malherida tras una severa agresión sexual.



En sus conclusiones finales, el Ministerio Público ha mantenido su petición de asesinato con "ensañamiento", ya que el cuerpo de la mujer presentaba 66 heridas cortantes y golpes así como mutilaciones previas y posteriores a su fallecimiento, si bien ha apreciado además "alevosía", ya que con su actuación, inesperada para la víctima, se habría asegurado evitar una reacción defensiva de la misma.



Si bien este aspecto no influye en la petición de prisión permanente revisable que ha interesado el fiscal, al igual que la acusación particular y la acusación que ejerce la Junta de Andalucía, sí sería relevante a la hora de que, tras una posible condena en este sentido, la pena fuera revisada tras una eventual derogación de esta figura penal.



La Fiscalía ha apuntado además las fotografías que obran en el sumario efectuadas por el mismo acusado en el interior de la vivienda de la mujer días después de que cesara la relación entre ambos y en las que aparece él mismo en el interior del dormitorio de la joven sin nadie más, por lo que pudo hacerse con unas llaves de la vivienda sin conocimiento de la mujer.



La acusación particular ha incidido, en este sentido, en que el acusado habría entrado durante la madrugada por la puerta de atrás de la casa ubicada en el Paseo del Generalife para acceder por la cocina, donde se habría descalzado y habría empuñado uno de los cuchillos de la cocina antes de dirigirse al dormitorio pasadas las 6,35 horas.



El acusado se habría valido de un cuchillo, la lámpara y un portarretratos para agredir a la joven y consumar la agresión sexual mientras habría tratado de defenderse, sin éxito, de su agresor hasta quedar debilitada por las heridas y golpes sufridos. Finalmente, el atacante dio muerte a la joven, que sufrió un shock hipovolémico por degüello y pereció sobre las 8,00 horas.



Asimismo, se han elevado a definitivas las peticiones de 15 años adicionales de prisión por un delito de agresión sexual en consonancia con las pruebas aportadas por los forenses, que este mismo viernes han detallado que se encontraron restos biológicos del acusado en el fondo de la vagina de la mujer.



LA DEFENSA PIDE LA ABSOLUCIÓN



Por su parte, la defensa ha solicitado la libre absolución para el acusado por un delito de homicidio con eximentes por trastorno metal e ingesta de bebidas alcohólicas, entre otras, que habrían afectado a las capacidades del acusado, de modo que, de forma subsidiaria en caso de no apreciar dichas eximentes, ha interesado una pena máxima de dos años y seis meses de cárcel.



La defensa ha insistido en que el acusado llegó al Hospital Torrecárdenas de Almería horas antes de los hechos tras sufrir una "grave" intoxicación etílica después de haber estado en al menos dos locales de copas de Campohermoso, en Níjar (Almería), de modo que cuando se salió del centro hospitalario se dirigió "por proximidad" a casa de Antonia G.A.



Así, ha señalado que tras una parada en un bar, a cuyo camarero indicó que "iba a la casa de su exnovia para que le llevara" a su domicilio, se habría dirigido a la vivienda. Una vez allí, según ha manifestado el letrado, el hombre habría tocado el timbre y la víctima le habría abierto la puerta, para posteriormente dirigirse al dormitorio donde mantuvieron relaciones "consentidas".



Habría sido posteriormente, según la tesis de la defensa, cuando el acusado y la víctima mantuvieron una discusión que desembocó en una agresión por parte del hombre, quien acabó con la vida de la mujer. El objeto de veredicto será entregado el próximo lunes al jurado para su deliberación.





--EUROPA PRESS--