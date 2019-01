La presidenta de la APA, Carmen Ortiz, ofrece un balance de gestión de





La presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Carmen Ortiz, ha manifestado este lunes que el proyecto para la exportación de frutas y hortalizas mediante barcos con salida desde Almería hasta el puerto francés de Sète está "terminado" y que únicamente precisa de "diez o 15 días" para "cerrar flecos" y "firmar los trámites de los contratos".



Así lo ha trasladado la presidenta durante el balance de la actividad de la APA durante 2018, en el que ha apuntado que el acuerdo cerrado con el sector hortofrutícola, las consignatarias y una empresa de transporte por carreteras está "muy avanzado", por lo que espera que haya "voluntad" para poder ejecutarlo y conseguir poner en marcha un buque Ro-Ro que lleve 200 semirremolques a la semana hasta el puerto francés mediante dos salidas semanales.



Ortiz, quien ha incidido en el impacto que este tipo de servicio tiene para la zona de influencia del Puerto de Almería al posibilitar una vía alternativa de transporte, ha asegurado que el proyecto cuenta con "el 'ok' de todo el sector" y que es "viable", según los estudios efectuados por los consignatarios del puerto almeriense.



"Creo que este proyecto podría salir en el futuro", ha incidido la presidenta, quien ha apuntado que "todo se ha precipitado" en las últimas fechas y que, por ello, el acuerdo está "en stand by" aunque ya existen compromisos previos rubricados con ciertas empresas.



Con esto, ha lamentado que no haya habido "tiempo suficiente" para poner en marcha un proyecto debido a las labores que se siguen tanto en el puerto como por parte de las comercializadoras, que se encuentra en el "punto álgido" de la campaña", lo que "ha quitado tiempo para volcarse" en este asunto y ponerlo a funcionar.



La presidenta ha señalado durante su balance otros proyectos de "vital importancia" para el puerto de Almería, como la conexión ferroviaria o las líneas de contenedores que han arrancado durante este año. Asimismo, ha confiado en la buen marcha de la rehabilitación del Cable Inglés, la redacción del máster plan para el proyecto Puerto Ciudad y otros planes como los sistemas de control de calidad del aire, la conexión del puerto con la A-7 y la remodelación del puerto pesquero.

--EUROPA PRESS--