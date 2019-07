Final del curso sobre agua y agricultura: “El primer actor siempre ha sido el agricultor”

Llega a término un seminario muy intenso, cargado con 17 ponencias en dos días y medio, en el que se ha tratado “todo el abanico de vertientes de una temática clave, abordada con visiones particulares y necesarias, y la suma de todos nos permitirá alcanzar objetivos que sean realistas”





ALMERÍA.- Ritmo trepidante, con cuatro sesiones en la mañana durante tres jornadas, más dos y tres respectivamente en las dos tardes ‘operativas’ de las que ha constado, el curso de verano de la UAL ‘Agua, agricultura y sostenibilidad’, sobre una temática candente no solo en la provincia de Almería sino en todo el planeta, ha cerrado con un balance “muy positivo”. Así lo ha valorado José Gabriel Acién, codirector del mismo junto a Alfredo Aguilar, quién además ha trasladado todo el protagonismo a los productores hortícolas: “Quiero resaltar que el primer actor aquí siempre ha sido el agricultor, él ha sido el que ha investigado, el que se ha preocupado por innovar y mejorar, y las demás instituciones hemos ido acompañando, cada una con su trabajo de poner nuevas tecnologías a punto, pero sin el agricultor no había sido posible”. Esta afirmación llega después de haber ofrecido un total de 17 ponencias, la última a modo de conclusiones de lo tratado en el curso completo, todas de un alto nivel”.

De hecho, Acién ha explicado a qué se ha debido esa densidad de información tratada: “Cuando planificamos el curso era una temática muy ambiciosa, el agua, la agricultura y la sostenibilidad, y fuimos buscando ponentes que nos permitieran cubrir todo el abanico de vertientes que tiene; nos salieron muchos y no fuimos capaces de eliminar a ninguno de ellos porque entendimos que todos aportan una visión muy particular y muy necesaria de la temática”. El conjunto de todo eso ha funcionado: “El curso se ha desarrollado muy bien, y dentro de ello los ponentes nos lo hemos pasado muy bien, hemos discutido entre nosotros, nos ha sido meramente dar charlas y ya está, y creo que los asistentes también se lo han pasado bien, porque han visto que hay controversia, hay distintos puntos de vista y que sólo la suma de todos nos permitirá alcanzar unos objetivos que sean realistas”. En su particular experiencia como director de cursos estivales, “el del año pasado sobre bioeconomía fue positivo y el de este año incluso más, porque ese concepto no está todavía arraigado del todo en la sociedad, pero este del agua y la agricultura lo tenemos en los genes”.

Feliz por haber generado debate, “la controversia ha sido mayor”, ya sea puesto a pensar en algo novedoso para el verano próximo: “No vamos a repetir, tenemos que innovar siempre, afrontar otra temática relacionada con Almería y con lo que aquí nos interesa como sociedad, enfocado desde otro punto de vista y siempre sumando”. En ese sentido, se ha mostrado convencido de que “la sociedad almeriense está muy abierta a la investigación en todas sus facetas”, lo que le lleva a afirmar que “estos Cursos de Verano contribuyen a mejorar esa transferencia de la universidad, del conocimiento que genera, a la sociedad”. En esa línea, ha reconocido haber aprendido mucho uno de los ponentes del último día, Miguel Ángel Prieto, que es director de Specialty Chemicals- European Chemical Industry Council-Cefic: “Viniendo desde Bruselas y estando normalmente sentado en el despacho, con los papeles, tener esa visión desde la perspectiva de la investigación, de la ciencia, de los que están en el campo, me ha venido fantástico”.

Es el claro ejemplo de la doble dirección de recibir e impartir, con su aportación bajo el punto de vista del lobby de la industria química en Europa: “El que yo he traído es un poco distinto, si bien dentro de la temática, que es el de la química, la industria química, ese gran gigante que está metido en todo, que juega y va a jugar un papel aún más importante en asegurar la sostenibilidad de nuestra agricultura y en un montón de aspectos más”. Se ha encargado de ofrecer una visión “más global, más europea, de una temática importante no solo en Almería y en España, sino para toda Europa, con el papel clave de la industria química por un lado pero también en relación a un aspecto que ha salido los días anteriores, y que es que tenemos la tecnología pero nos falla la normativa, la legislación; en la Europa del siglo XXI, una gran parte de la normativa, y no nos queda otra porque tenemos que seguirla, se cuece en Bruselas, así que procuro abrir un camino, una alternativa nueva de por dónde se puede atacar el problema”, ha manifestado.

Prieto ha resaltado que le parece “adecuado y correcto” que se trata este temática en el foro de los cursos de verano: “La universidad tiene que seguir haciéndolo, y estando en Almería tenemos que estar hablando de estas cosas, no podemos esperar a que sea demasiado tarde o no podemos relajarnos y decir que ‘según venga, afrontaremos el problema’; hay que anticiparse y este es el foro perfecto en el que nos juntamos nos ponemos a hablar tres días sobre temática del agua y qué se puede hacer en el contexto de la sostenibilidad y la agricultura”. Ha reconocido haber quedado “impresionado” con Almería y su alta eficiencia del agua, “la mejor del mundo dando rendimientos altísimos en la agricultura, lo que es para sentirse orgullosos”. Julio Berbel, que es catedrático de Economía Agraria en la Universidad de Córdoba, ha tomado la palabra después, precediendo a José Antonio Pérez, presidente de la Comunidad de Regantes ‘Cuatro Vegas’, con el análisis de las ‘Instituciones e instrumentos para la gobernanza del recurso’ el primero, y de las ‘Necesidades a corto y medio plazo para los agricultores’ el segundo. Como cierre, Alfredo Aguilar ha hecho un repaso de las ‘Lecciones aprendidas y conclusiones’.