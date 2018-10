Fical calienta motores con la primera proyección del ciclo 'Almería tierra de cortos' este martes

El Teatro Cervantes volverá a acoger las proyecciones previas a Fical.





El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) calienta motores desde este martes, 16 de octubre, con la primera de las dos proyecciones incluidas en el ciclo 'Almería tierra de cortos'. La cita será en el Teatro Cervantes de la capital, a las 20,30 horas, donde se podrán ver ocho cortometrajes presentados en la anterior edición del festival, que no llegaron a competir en sección oficial.



En un comunicado, la Diputación de Almería ha explicado que se ha vuelto a organizar esta actividad con el objetivo de consolidarla como "antesala" de la programación de la decimoséptima edición de Fical, que se celebra del 17 al 24 de noviembre. Con este ciclo, se busca "difundir, promover y aumentar la repercusión" del festival.



Desde la organización de Fical, se ha invitado a los almerienses a participar en las sesiones programadas, los días 16 y 23 de octubre, para descubrir los cortometrajes que se presentaron a la edición del año 2017, junto con 2.000 obras de todo el mundo, pero que no llegaron a pasar a la fase oficial.



La entrada es totalmente gratuita hasta llenar aforo y estas sesiones permitirán llenar de ambiente cinematográfico el céntrico Teatro Cervantes. 'Almería, tierra de cortometrajes' pretende dar protagonismo al cine hecho por realizadores y productores locales, aunque se hayan rodado en otros lugares, y a las obras de otros creadores que se han instalado en la provincia.



LAS PROYECCIONES



La primera sesión de 'Almería, tierra de cortos' será el martes 16 de octubre, a las 20,30 horas. En ella, se podrán ver los siguientes trabajos: 'A donde nos esperan', de Gustavo Gómez; 'Aventura en la mina maldita', de Víctor Díaz Pardo; 'Cumpleaños en el Ártico', de Rocío Montes y Joaquín Belmonte; 'Donde la tecnología no llega', de Miguel Ángel Castillo; 'El moroso cataléptico', de Carmelo Espinosa; 'El niño de la bolsa', de Agus Ibarra; 'Game over', de Víctor Díaz Pardo; y 'Mannequin', de Javier Ramírez.



La segunda ronda de proyecciones tendrá lugar el martes 23 de octubre, a las 20,30 horas, con 'Evaristo o la voluntad de vivir', de César Lorente Venteo; 'Huellas del tiempo', de Chema Rivas; 'Juan 2:23', de Andreu Fullana; 'Marta-94', de Ricardo Ibáñez Ruiz; 'Otaku', de Javier Hidalgo; 'Retorno al desierto', de Chema Rivas; 'Terra', de Andrés Escanes; y 'Tomato Fields Forever', de Jaime García Parra.





--EUROPA PRESS--