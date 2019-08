Festival de Música Tradicional convierte a Pórtugos en capital de tradiciones y cultura de La Alpujarra

Festival de Música Tradicional convierte a Portugós en capital de trad

La 38 edición del Festival de Música Tradicional de la Alpujarra ha convertido al municipio granadino de Pórtugos en el epicentro de las tradiciones y cultura del territorio que comparten las provincias de Almería y Granada.Un total de 30 grupos (la mitad de ellos almerienses) se han dado cita en un encuentro que, anualmente, celebra la singularidad de las culturas, tradiciones y raíces de un territorio que no entiende de divisiones provinciales.El alcalde de Pórtugos, José Javier Vázquez, y Adolfo García de Viana, presidente de Abuxarra, han dado la bienvenida a los presidentes de las diputaciones de Almería, Javier A. García, y Granada, José Entrena, así como al delegado territorial de Cultura de Granada, Antonio J. Granados.Vázquez ha agradecido el apoyo institucional, así como también la entrega de las decenas de voluntarios que están trabajando durante todo el día para que esta edición sea todo un éxito. Del mismo modo, ha revelado que las previsiones de asistencia de público se han superado y se ha mostrado orgulloso de comprobar como el Festival de este año es uno de los mejores.Por su parte, Adolfo García de Viana ha resaltado que uno de los objetivos de Abuxarra es "la cohesión a través de la cultura desde Lanjarón a Alboloduy y desde Nevada hasta Adra" y ha puesto en valor como "los alpujarreños han trabajado a través de sus grupos de música tradicional para recuperar las tradiciones y la cultura de nuestro pasado".Del mismo modo, ha destacado que esta iniciativa ha sido "vital" para que este "patrimonio inmaterial" perdure y ha pedido a los ayuntamientos, diputaciones y la Junta de Andalucía que sigan apoyando la labor de Abuxarra.El presidente de Diputación ha reconocido la labor de la asociación y del 'alma mater' del festival: Adolfo García. "Gracias a él y Abuxarra todos los años nos reunimos y logramos sorprendernos de la idiosincrasia que tiene este territorio que une a Granada y Almería. Este festival no es sólo un homenaje a la cultura y tradiciones alpuarreñas, es homenajear a generaciones de personas que han sabido sacar adelante este territorio con tesón, esfuerzo y sacrificio", ha indicado.Por último, Javier A. García ha asegurado que "Diputación siempre apostará por festivales que rescaten y recobren las tradiciones y la cultura porque son un elemento que genera arraigo, fija la población y contribuye a crear empleo y riqueza".Por su parte, el presidente de Diputación de Granada ha agradecido a todas las personas que hacen posible este Festival y ha destacado los 38 años de apoyo continuado a esta iniciativa: "Con este Festival y gracias a las asociaciones estamos recuperando lo mejor de lo mejor de la cultura alpujarreña", ha explicado.El delegado de Cultura de la Junta de Andalucía en Granada ha destacado que "este Festival es el fruto del trabajo de muchas personas y de mucho tiempo y ha asegurado que este evento nos recuerda nuestras raíces y un pueblo, me refiero a Andalucía, sin raíces se queda sin historia y la Junta siempre estará con estos eventos"Entre las actividades que se han incluido en esta importante cita destaca la participación de 30 grupos de música y baile y una veintena de empresas de agroalimentación y artesanía procedentes tanto de Granada como de Almería, en la que tendrán presencia destacada las empresas adheridas a la marca 'Sabores Almería'. El presidente de Diputación ha querido saludar a los empresarios y desearles suerte durante la intensa jornada.Además, el Festival ha dedicado su 38 edición a los productores de jamón de la Alpujarra por la gran labor que hacen para llevar el auténtico sabor del jamón alpujarreño por todo el mundo. En el apartado 'homenajes', el Festival ha otorgado una especial mención al Grupo de Música de Cuerda de Fuente Agria de Pórtugos por el espíritu que les mueve a favor del mantenimiento y enseñanza a la juventud, de la música y las canciones tradicionales de la Alpujarra.Por último, cabe destacar la participación del programa artístico 'Ritmos y colores de México' en el que participarán grupos de 19 municipios de los estados de Veracruz, México y Querétaro y que pondrán la nota internacional a este Festival de Música Tradicional.El Festival de Música Tradicional de la Alpujarra surgió de la iniciativa de un grupo de personas preocupadas por difundir y evitar la pérdida de la cultura popular alpujarreña. Desde que se celebrar la primera edición (en 1982) se ha mantenido intacta la esencia de conservar y transmitir el folclore alpujarreño.--EUROPA PRESS--