Ferraz descarta hasta ahora 200 de las nuevas afiliaciones al PSOE de la capital y encarga un informe

Sede del PSOE en la calle Ferraz (Madrid)

La Ejecutiva Federal del PSOE ha solicitado al departamento encargado de los censos un informe sobre las situación que se ha generado en la Agrupación Municipal Socialista de Almería después de que se registraran en torno a unas nuevas 500 altas de filiación días antes de que concluyera el plazo de inscripción para la participación en los procesos de primarias, de forma que 200 de estas ya han sido "descartadas" a la espera de que se examinen todas para cerrar una cifra definitiva.Fuentes de la Ejecutiva Federal han indicado a Europa Press que el departamento de censos se encarga de examinar "una a una" las fichas de inscripción ante la "avalancha" de nuevas altas, de forma que además se ha solicitado a los órganos información sobre "la situación de esa filiación" en Almería así como el estado anterior en la Agrupación a que se produjeran.En este sentido, al menos 200 de las nuevas altas han sido ya rechazadas por varios motivos, entre ellos no haber hecho frente a la primera carta de pago que permite a los interesados participar como afiliados.No obstante, también se han descartado otras solicitudes de personas que "iban de interventores o apoderados del PP" en anteriores procesos electorales y la de una persona que en sus perfiles sociales exhibía una bandera franquista de España. "Se han anulado porque estas altas no cumplen con el ideario socialista", han apostillado.Desde la organización se espera contar en los próximos días con un informe definitivo sobre las altas para trasladar el censo a la Comisión Provincial de Garantías, de modo que para ello se manejan nuevos informes y dosieres que se han solicitado tanto a la dirección regional, con la que hay continuo contacto sobre este asunto, como a la dirección provincial del PSOE.Desde el Federal han reconocido que el volumen de afiliación registrado desde la elección del secretario local del PSOE de Almería, Fernando Martínez, hasta el inicio del proceso de primarias en municipios de más de 20.000 habitantes en Andalucía es "algo fuera de lo normal", aunque en el reglamento de los socialistas "no hay nada que indique qué es afiliación masiva". "Lo que estamos viviendo en Almería afortunadamente no lo vemos en el resto de España y ni siquiera en el resto de Andalucía", han asegurado.DENUNCIA SINDICALPor otra parte, desde Ferraz también se ha señalado cierta "preocupación" por el escrito dirigido por las organizaciones sindicales CCOO, CSIF y UEMA ante supuestas "presiones" a empleados de contratas municipales para que se afiliaran al partido, pese a tener conocimiento de que desde CCOO y CSIF se han retractado en estas acusaciones e, incluso, han tachado de "falsa" dicha situación.No obstante, la organización ha reclamado información sobre este asunto para valorar dichas acusaciones. "Desde el Federal se espera que el proceso sea lo más transparente y limpio, para que pueda hacerse con todas las garantías, y si no hay garantías, veremos qué actuaciones podemos adoptar", han indicado.En la misma línea, y ante el escrito elevado por 361 militantes para solicitar a la Agrupación Municipal que convoque una asamblea extraordinaria para informar de la situación, desde el partido se considera necesario que se celebre dicho cónclave por parte de Fernando Martínez y así los militantes "sepan lo que hay, puedan preguntar y se les dé respuesta".--EUROPA PRESS--