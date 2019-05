Fernández-Pacheco (PP) se queda a un concejal de la mayoría absoluta y Vox entra como tercera fuerza

El candidato del PP a la Alcaldía, Ramón Fernández-Pacheco, ha ganado las elecciones municipales en Almería, tras haber conseguido una mayoría simple con 13 concejales de los 27 que componen el Pleno, si bien tendrá que pactar al quedarse a un escaño de la mayoría absoluta (14) en el Ayuntamiento, que contará por primera vez con dos representantes de Vox, siendo tercera fuerza --a 42 votos de Cs, que es cuarta--, y con uno de Podemos, que ha dado la sorpresa junto con la salida de IU del Ayuntamiento.



Según los datos de Interior al cierre del escrutinio, el PP ha conseguido 13 concejales con el 43,44 por ciento de los votos frente al 40,36 por ciento que obtuvo en las pasadas elecciones, lo que supone un 3,08 más, mientras que, por su parte, el PSOE se ha hecho con nueve ediles, con el 29,81 por ciento de los apoyos de los electores, es decir, un 2,81 por ciento más que en 2015, cuando consiguió concentrar el 27 por ciento del voto.



La entrada de Vox con dos ediles en Ayuntamiento la coloca como tercera fuerza política, toda vez que en los anteriores comicios locales solo consiguió 302 votos --el 0,41 por ciento-- mientras que en las elecciones generales se impuso como cuarta fuerza con 16.458 papeletas. Esto abre las opciones de diálogo para conformar un gobierno en la capital tras cuatro años de mayoría simple del PP apoyada fundamentalmente por Cs.



Precisamente Cs, que en los anteriores comicios locales obtuvo el 10,01 por ciento de los sufragios con 7.422 votos que le dieron tres concejales, ha perdido uno al obtener 5.951 votos --el 7,58 por ciento-- al tiempo que IU-Equo abandona el Ayuntamiento al quedarse sin representación. Cabe recordar que ambas formaciones concurrieron anteriormente por separado, y ahora han cosechado ahora 3.303 votos, lo que representa el 4,21 por ciento del total.



La candidata de Podemos, Carmen Mateos, que se postulaba como una tercera opción para la izquierda tras no conseguir la integración con IU-Equo en Almería, ha conseguido entrar con un representante en el Ayuntamiento, al tener el 5,25 por ciento de los votos, con un total de 4.119 papeletas.



La formación morada volvía a concurrir a estas elecciones después de que otras marcas vinculadas pero no respaldadas por el partido intentaran sin éxito entrar en el Consistorio en 2015 por separado, al quedarse por entonces Ahora Almería con el 3,74 por ciento de los votos y Ganemos Almería con el 3,45 por ciento.



Fernández-Pacheco partía en estas elecciones de una mayoría simple de 13 concejales que le otorgaron los 29.935 votos --el 40,36 por ciento de los emitidos-- en 2015 a través de la lista liderada entonces por Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, quien seis meses después de alzar la vara de mando se la cedería para dedicarse en exclusiva a su labor en el Senado y bajo el pretexto de "renovar" caras y dar paso a las nuevas generaciones.



A partir de ahí, el primer edil popular ha logrado sacar los presupuestos municipales de los tres primeros ejercicios gracias a diferentes acuerdos de medidas pactadas con Cs, que entró al Pleno con tres concejales de la mano del candidato Miguel Cazorla gracias a los 7.422 votos, el 10,01 por ciento del total.



El regidor popular ha conseguido durante la última corporación mantener una relativa tranquilidad en sus filas, lo que le ha llevado a repetir lista con algunas nuevas incorporaciones como la de Margarita Cobos. No obstante, no pudo evitar afrontar tres remodelaciones del equipo de gobierno: una derivada de la renuncia de Nicasio Marín en enero de 2016, otra más profunda aunque sin ceses a mitad de mandato, y una tercera, en la recta final, con la dimisión de Miguel Ángel Castellón.



El Pleno de la capital también vio alterada la bancada de las izquierdas, donde unas ajustadas primarias colocaron en junio de 2018 a la edil socialista Adriana Valverde como cabeza de lista para estas elecciones, lo que se tradujo en el abandono de Juan Carlos Pérez Navas de su grupo municipal, formado por nueve concejales gracias al 27 por ciento de los votos, esto es, un total de 20.027, que obtuvo en 2015. Ese mismo mes se despedía también del Ayuntamiento tras 15 años como representante municipal.



La participación en las urnas en Almería capital se sitúa en el 54,88% y la abstención en el 45,11%.



Los resultados en Almería capital con el 100% escrutado son los siguientes:



*PARTIDOS CONCEJALES"19 PORCENTAJE"19 CONC"15 PORC"15 .



*PP 13 43,44% 13 40,36% .



*PSOE 9 29,81% 9 27,00% .



*VOX 2 7,64% - - .



*CS 2 7,58% 3 10,01% .



*PODEMOS 1 5,25% - - .



.



Los datos relativos a votantes, abstención y sufragios nulos son los siguientes:



*COMICIOS VOTANTES ABSTENCIÓN% BLANCOS NULOS .



*2019 78.917 45,12% 645 451 .



*2015 74.683 47,15% 995 506 .





--EUROPA PRESS--