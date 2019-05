Almería.-26M.-Fernández-Pacheco (PP), "optimista" ante una jornada en

El candidato del PP a la Alcaldía de Almería y primer edil, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado "optimista" este domingo de cara a la jornada electoral en la que se juega su permanencia como alcalde en el Ayuntamiento, de modo que ha valorado la campaña realizada en las dos últimas semanas así como el trabajo desarrollado durante el mandato."Los almerienses somos maduros. Llevamos muchos años de democracia, estoy seguro de que sabrán las consecuencias de qué es lo que votan y votarán en conciencia", ha opinado el candidato popular tras introducir sus papeletas en las urnas en el Palacio de los Marqueses de Cabra, a donde ha llegado a las 10,30 horas acompañado de su mujer y de sus dos hijos, a los que llevaba cogidos de la mano.El candidato ha recordado a los electores que el voto es "el elemento más importante que existe para poder transformar nuestra ciudad", de modo que se ha mostrado "seguro" de que en Almería se va a dar "un ejemplo al resto de España de democracia y de madurez".El aspirante, que encabeza por primera vez la lista del PP en Almería, ha mostrado su "respeto" por el resto de adversarios políticos "sea cual sea su partido" tras ser interpelado por los medios por si considera que la dispersión de votos puede perjudicar a su candidatura en los resultados finales. "Hoy no es día de criticar, menospreciar o minusvalorar opciones políticas, todas son válidas", ha afirmado.No obstante, ha recordado que los ciudadanos se juegan "su futuro", por lo que "es importante que nadie se quede en casa, que todo el mundo se pronuncie" y decida sobre el modelo de ciudad "que queremos para los próximos años" así como "a quién queremos al frente de la nave" consistorial, cuya gestión tiene incidencia en el "día a día de los almerienses".Aunque ha declinado hacer "composiciones de lugar" sobre los resultados, Fernández-Pacheco ha asegurado que ha recibido "muchos mensajes de apoyo" y que se siente "en paz" consigo mismo por la campaña realizada. "No hemos hablado mal de nadie y no hemos descalificado ninguna de las propuestas que el resto de partidos políticos han hecho, nos hemos limitado a hacer una campaña en positivo", en la que se ha mostrado como una "persona accesible y cercana".Antes de acudir al resto de colegios electorales, el aspirante popular ha trasladado su agradecimiento a su equipo de campaña, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los funcionarios de la Administración por su labor en esta jornada, en la que también ha valorado la colaboración de apoderados e interventores y la cobertura de los medios de comunicación.--EUROPA PRESS--