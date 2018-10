El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha criticado este martes el "abandono" al que, a su juicio, se encuentra sometida la ciudadanía almeriense por parte del Gobierno central "solo porque su alcalde no es del PSOE"; un motivo por el que cree que el ni desde el Ministerio de Fomento ni desde el Ministerio para la Transición Ecológica se le da una cita con sus altos representantes a pesar de que la pidió en la primera semana tras la entrada del nuevo Ejecutivo."Si ellos deciden mientras reunirse solo con alcaldes socialistas y solamente atender a las ciudades que cuentan con alcaldes socialistas, creo que se están equivocando, maltratando y despreciando a una población, la almeriense, que por lo menos tiene los mismo derechos que los de Huelva", ha dicho el primer edil popular, quien ha calificado de "injusticia mayúscula" la actitud que él mismo ha descrito.Así, ha opinado que desde el Gobierno "nos tiene acostumbrados a no discernir la línea que separa el PSOE de la Administración", por lo que le ha reprochado el "castigo" al que, a su parecer, se ha sometido a la ciudad y con el que se califican "muy a las claras".El regidor ha reiterado nuevamente su interés en concertar una cita con los ministros o sus secretarios de Estado para abordar proyectos ligados a la capital que "no son del PP, no son del alcalde" sino que "son proyectos de los almerienses" que precisan de un "compromiso político". "Me puedo reunir con todos los técnicos, que se limitarán a decirme que harán lo que los políticos les digan", ha añadido.De esta manera, Fernández-Pacheco aún espera que Ábalos, Ribera o sus 'número 2' al frente de los ministerios se pronuncien "a las claras" sobre la segunda fase del soterramiento, los usos de la antigua estación del ferrocarril, cuyas obras finalizarán en febrero; la finalización del paseo marítimo, la rehabilitación de las playas o los accesos desde la A-7 al puerto de Almería, entre otros asuntos.--EUROPA PRESS--