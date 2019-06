Almería.-26M.- PP, "optimista" ante resultados tras una "campaña posit

El candidato del PP a la Alcaldía de Almería y primer edil en funciones, Ramón Fernández-Pacheco, ha insistido este lunes en formar un gobierno local "solo con concejales del PP" tras la investidura del próximo sábado a la que acude con 13 apoyos asegurados de sus concejales electos y a falta de un solo voto para asegurarse la mayoría absoluta, sentido en el que ha reiterado su voluntad de dialogar alcanzar los acuerdos necesarios, ya sea con Cs o con Vox, pero evitando un gobierno de coalición."La única oferta no puede ser un despacho", ha explicado el regidor en declaraciones a los periodistas, a los que ha asegurado que "no todo es tener una concejalía ni ser concejal delegado de algo" para poder influir en el gobierno local "desde la oposición" siempre que esta sea "constructiva". "La idea es llegar a acuerdos en los temas importantes de Almería", ha recalcado Fernández-Pacheco, para quien "parece razonable que intentemos gobernar en minoría con acuerdos puntuales que no se deberían despreciar".En esta línea y ante el "principio de acuerdo" cerrado el pasado viernes entre Vox y PP para establecer un gobierno en aquellos consistorios en los que Cs no sea imprescindible, el candidato popular ha matizado que dicho acuerdo no "se materializa en nada" más allá de "decir algo así que donde los números den, pues que nos pongamos de acuerdo" de modo que, a su juicio, "afecta bastante poco". Al mismo tiempo, ha apuntado que su formación también tiene un acuerdo en el ámbito regional con Cs, donde es "socio preferente".Fernández-Pacheco ha reiterado su deseo de contar con un apoyo mayoritario en su investidura que recogiera el voto favorable de Vox y de Cs, con los que se va a seguir en conversaciones durante esta semana aunque de modo reservado puesto que, lo contrario, "sería la mejor manera de que no llegaran a ningún sitio", según ha opinado.El candidato del PP ha asegurado que su equipo cuenta con "suficiente talante y capacidad de diálogo" para llegar a acuerdos con los dos partidos "a sabiendas de que nos sobra con una abstención" para hacerse con la vara de mando. "Ya depende de ellos que quieran sumarse o no", ha repetido en varias ocasiones tras rechazar dar en contraprestación "un despacho" para conseguir el respaldo de otros partidos, que pueden ver "sus ideas reflejadas en los diferentes presupuestos", según ha ofrecido."Les invito a que se sumen al barco de los acuerdos y del interés general de Almería", ha dicho Fernández-Pacheco, para quien el resto de formaciones tendrán que decidir si quieren participar del gobierno local sin entrar en el mismo o conformar una "oposición destructiva" que se instale "en el desgaste del equipo de gobierno".--EUROPA PRESS--